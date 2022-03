Jóvenes y adolescentes en los anexos

Alrededor de las 18:00 horas de este miércoles un grupo armado asesinó a 24 jóvenes y lesionó a 7 más en el interior de un Anexo ubicado en la comunidad Jardines de Arandas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés, informó: “varios sujetos entraron al anexo y tiraron al suelo a los internos y les dispararon… De acuerdo a las investigaciones preliminares, los individuos llegaron en una camioneta roja y entraron al centro de rehabilitación para adictos”. 1 de Julio 2020

El tema de los jóvenes y adolescentes en los Anexos se convirtió en recurrente a pesar de la Pandemia provocada por el covid-19. Lo curioso fue precisamente cuando se advirtió de su presencia como un instrumento ilegal porque se salían del control de las autoridades y erigirse como respuesta de muchas familias de escasos recursos para sacar a sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes del consumo de estupefacientes. También se consideró a los Anexos una especie de refugio de drogadictos, brazo del narcotráfico y del crimen organizado.

La cifra de jóvenes, adolescentes, los casi niños, asesinados ese miércoles en la comunidad del 2º municipio más importante de los 46 del estado de Guanajuato, simplemente se integraron al total de homicidios dolosos, numeraria mensual y anual correspondiente.

Los 3 órdenes de gobierno desatendieron un grave problema que les pudo servir para tratar de concebirlo y desentrañar las causas que temporizan las adicciones en jóvenes del estado. Las investigaciones que se llevaron a cabo, no lograron trascender el orden judicial a fin de instalarse, aunque fuera un mínimum, en lo social. En esos días el gobierno federal, imponía como repuesta en contra de la violencia “los abrazos y besos”. Resultaba “misión imposible” creer que se atendería el problema de adicciones en todos los órdenes.

La posición de la Federación se amalgamó con los enfoques de los gobiernos, estatal y municipal; en el ataque contra el Anexo de Arandas en la Fresera, fue ejecutado por “un comando del crimen organizado”. Tiempo atrás, 6 de junio del 2022, un comando (debiera ser: grupo de criminal) victimó 10 jóvenes en el Anexo “Empezando una Nueva Vida” en la colonia 24 de Diciembre del mismo municipio del centro del corredor industrial del Bajío en el estado gobernado por un solo partido durante 30 años de manera constante, el conservador, Acción nacional.

El tema de los jóvenes y adolescentes en los Anexos se convirtió en recurrente a pesar de la Pandemia provocada por el covid-19. Lo curioso fue precisamente cuando se advirtió de su presencia como un instrumento ilegal porque se salían del control de las autoridades y erigirse como respuesta de muchas familias de escasos recursos para sacar a sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes del consumo de estupefacientes. También se consideró a los anexos una especie de refugio de drogadictos, brazo del narcotráfico y del crimen organizado.

Jóvenes y adolescentes en los anexos

Te puede interesar: IMSS y Guanajuato acuerdan 4 puntos para la salud después de la pandemia

Programas; rescate

Existían para ese entonces Anexos en condición de tolerados debido a que el sector salud en el estado de Guanajuato no podía atender el total de la población de jóvenes “adictos”. El titular del ramo, Daniel Díaz Martínez, halló en el Planet Youth, modelo Islandés para la “Prevención del Uso de Sustancias en Adolescente”, un instrumento para aplicarse con posibilidades de éxito en Guanajuato, y desde entonces se viene “estudiando y ajustando” para su uso en territorio guanajuatense, por grupos de los 46 municipios.

Lo básico del modelo es prevenir el inicio del consumo de sustancias alterando el medioambiente social para reducir la probabilidad de que los jóvenes inicien el consumo de sustancias. El modelo de acuerdo al manual trata causas subyacentes del inicio del uso de sustancias; se trabaja para aumentar factores sociales ambientales protectores asociados a la prevención o retraso en el inicio del uso de sustancias para disminuir factores de riesgo e intervenir en el tejido de la sociedad.

Curioso, en 2020, en el marco de los asesinatos masivos de jóvenes en Anexos de Irapuato y asesinatos distribuidos en los municipios de Guanajuato, registrados de manera puntual en la numeraria como homicidios dolosos. Se presentó la nueva Estrategia Nacional contra las Adicciones, la cual se informó y confesó, se había basado en el reconocimiento de “derechos de las personas que usan drogas y en el ofrecimiento de información y servicios de tratamientos”.

Jóvenes y adolescentes en los anexos

Lee también: “Sí nos preocupa”, reconocen en Municipio ante drogadicción en escuelas de Purísima del Rincón

Casi al cierre

De los días de la presentación de los instrumentos para acabar con la violencia que vive el país, y recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos en el inicio del sexenio 2018-2024, a casi 4 años, en 2022 los organismos dedicados a la juventud se han “achicado”, mientras los programas dedicados a los jóvenes en el rango de edad de 15 a 24 años, según la Organización Mundial de la Salud – OMS – en México se “integra” con personas hasta de 29 años, se redujeron a cuestiones de empleo en la pandemia, dejando de ser el objetivo la formación de la juventud en diversos ámbitos del quehacer humano.

La austeridad y ahorros del sector público remitieron a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a la triste condición de educandos todo el tiempo, lo que resulta “más barato”, pero las instituciones producen mujeres y hombres lejanos de una serie de experiencias, marginados de experiencias sociales; la carencia sujeta a la nueva ciudadanía a las intensidades “nuevas” que se limitan al consumo de modelos de pares; el potencial humano ante los riesgos de lo inmediato, lo que les rodea, entorno muy limitado; los valores también se reducen.

Y viene más, el programa de Escuelas de Tiempo Completo no tiene futuro, desde lo político parece que aún no acaba pero es producto del momento. Por su lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la fusión de organismos y dependencias. Va a unificar 16 desconcentradas y/o descentralizadas con dependencias federales para ahorrar. El primer movimiento, afectará otra vez a los jóvenes, trasladará al Imjuve a la STPS. Viene la publicación del Acuerdo Presidencial.

En el estado donde gobierna Diego Sinhue Rodríguez, en marzo 2022, las autoridades “cayeron en la cuenta” de la situación de los jóvenes. El gobernador comunicó que Purísima del Rincón, es el municipio con mayor problema de consumo de alcohol y drogadicción en las escuelas, y para encarar y resolver el gravísimo problema, consideró dejar la responsabilidad en una junta de empresarios, sacerdotes, maestros y padres de familia que ayuden.

Por si no lo viste: Diego Sinhue enciende alertas por drogadicción en escuelas de Purísima del Rincón

En uso del quehacer político, Sinhue Rodríguez Vallejo, requirió de su correligionario del partido conservador PAN, el ex gobernador Miguel Márquez, apoyo contra la problemática. O sea, le devuelve la tarea porque en el sexenio pasado no pudo con la cuestión, no encontró la respuesta, y las adicciones crecieron en su municipio que no cuidó, localidad que ocupa el casillero más alto, primer, del escenario local.

Se espera que en su Informe de Gobierno luego de la consulta de abril, revele qué ha sido de los jóvenes del estado, de la ingesta de drogas y resultados de aplicar el modelo islandés “Planet Youth”. Y ¿qué viene para adolescentes y jóvenes con adiciones que buscan los Anexos por la carencia de apoyos?

Jóvenes y adolescentes en los anexos

Jóvenes y adolescentes en los anexos