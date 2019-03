¿Qué está pasando con la Reforma Educativa?

Lo mejor de la reforma educativa está por venir, afirma Esteban Moctezuma, mientras maestros bloquean diversas vías y la Cámara de Diputados, donde legisladores no logran tomar una decisión

Redacción*

México.- El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que lo mejor de la iniciativa para la abrogración de la reforma educativa está por venir, dado que es equitativa, inclusiva, intercultural y plurilingüe, con respeto a los derechos de todos; mientras tanto, los sindicatos docentes bloquean la Cámara de Diputados exigiendo la “abrogación absoluta”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que la iniciativa también contempla la educación especial para personas con discapacidad, la autonomía universitaria, con una formación para la vida, con valores, de fortalecimiento de la honestidad, la convivencia, el aprecio por la naturaleza, la cultura y la dignidad de las personas. Comentó treinta puntos:

Queda abrogado el texto Constitucional, la ley del INEE y la del Servicio Profesional Docente. No habrá evaluaciones punitivas y obligatorias, sustituido por un sistema de formación y actualización gratuito. Reinstalación de maestros cesados. Eliminación de las sanciones contrarias a derechos laborales. Reconocimiento del papel del maestro en la transformación del país. No más cargas administrativas que agobian a los maestros. Promoción de los maestros asociada a conocimientos, aptitudes y experiencia. Protección de derechos laborales del magisterio. Nueva carrera magisterial para la promoción. Excelencia: mejoramiento integral que promueve el máximo logro de aprendizaje en el aula. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes serán el centro de la educación del país. Educación superior será obligatoria. Se impulsará pensamiento crítico y valores cívicos. Se crea un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación para analizar las autoridades educativas. Las familias y la comunidad se vuelven corresponsables de la educación. La educación se define como equitativa. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación tendrá un consejo técnico integrado por maestras y maestros especialistas y frente a grupo. Se fortalecerá la convivencia, aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural y la dignidad de la persona. La educación será inclusiva, intercultural y plurilingüe, con especialistas al frente que hayan vivido la educación. Fortalecerá la educación normal para formar agentes de cambio a la altura de los retos de la educación público. La nueva educación será para las diferentes realidades de México, pertinente, con contenidos y políticas por regiones. Los adultos mayores tendrán garantizada la posibilidad de ingresos a las instituciones educativas. Planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, centradas en ciencias y humanidades, que tendrán que revivir. Garantizar que estudiantes sepan defender derechos Humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, honestidad, valores y mejora continua. Contribuirá a la mejor convivencia humana, al respeto por la diversidad y la naturaleza. Se garantizará la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Se respeta y promoverá la autonomía universitaria junto a un consejo ciudadano para tomar decisiones. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación contará también con un consejo ciudadano. Habrá cada vez mayor oportunidad de acceso a la educación superior. Se educará para la vida no sólo para el trabajo, con capacidades socioemocionales y valores cívicos.

Al detallar los puntos de la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa, refirió que a raíz de la aprobación de la propuesta se cancelarán las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y del Servicio Profesional Docente.

Moctezuma Barragán reiteró que no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias para los maestros, quienes tendrán derecho a un sistema de formación gratuito, con el compromiso de la reinstalación de los docentes cesados luego de la reforma previa.

Y sin embargo, ya es el segundo día consecutivo en que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo da por suspendida la sesión ordinaria para discutir la nueva ley que sustituiría la reforma educativa, con el propósito de fortalecer el diálogo con los representantes magisteriales que desde ayer mantienen un bloqueo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En Twitter, dio a conocer que se cita a los diputados para el martes 26 de marzo para continuar con las labores legislativas: “Con el fin de fortalecer el diálogo en curso con representantes magisteriales se suspende la sesión de hoy y se cita para el martes 26 de marzo a las 11:00 horas”, escribió en la red social.

El presidente López Obrador, por su parte, afirmó que su gobierno está abierto al diálogo con el sector magisterial sobre el tema de la reforma educativa, por lo que llamó al debate en todos los sectores, y dejó en claro que no habrá represión para ningún grupo.

Instruyó a los secretarios de Gobernación y de Educación a dialogar con los inconformes, a quienes refrendó que cumplirá su compromiso de abrogar la reforma educativa.

“No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial… para que se defina una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar: que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo, este es otros de los casos”, expresó en conferencia de prensa.

Tras refrendar que en su gobierno no habrá represión para nadie, pero que no hay grupos ni sindicatos favoritos, López Obrador dijo que de ser necesario pediría a los legisladores, tanto diputados como senadores, que no sesionen para evitar la confrontación y garantizar la paz.

*Con información de Notimex y Sin Embargo

AL