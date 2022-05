Muchos se preguntan qué es el bloque negro feminista, la respuesta una estrategia para visibilizar el movimiento y de autodefensa

Guanajuato.- En la protesta feminista de Irapuato al menos 30 mujeres fueron reprimidas y detenidas con lujo de violencia. En los hechos salió a relucir el “Bloque Negro”, mal calificado como violento, anarquista e incitador. Aquí te explicamos realmente qué son los bloques negros y su relación con las causas sociales como el feminismo.

Los bloques negros tienen su origen en los años 80, surgen a raíz de los conflictos entre la policía en Alemania y grupos radicales. Han estado presentes en movilizaciones sociales en pro de los derecho humanos en diferentes países, recientemente su presencia ha sido más notoria en Estados Unidos, México, Brasil, Chile, España, Francia, entre otros.

Aunque erróneamente se les consigna como violentas, las personas del bloque negro juegan un papel importante en las protestas y marchas, pues protegen a los civiles que se manifiestan de forma pacífica. Comúnmente la iconoclasia, el romper vidrios, hacer o mobiliario es visto como vandalismo. Sin embargo, es una forma de hacerse visibles.

¿Qué papel juega el Bloque Negro en el movimiento feminista?

En el caso de las integrantes del Bloque Negro en las marchas feministas, su intención es visibilizar no solo a las víctimas de desaparición, feminicidio y violencia de género, sino a todas las mujeres que han sido minimizadas y relegadas del ojo de las autoridades y de la sociedad en general.

Ellas tratan de llamar la atención de la población y decirles que están presentes y en pie de lucha por los derechos de la mujer. Además exigen un alto a la violencia que diariamente las mujeres sufren en el país.

“Una se convierte en todas”

Las llamadas feministas radicales generalmente se encuentran encapuchadas, vestidas completamente de negro. Lo anterior para como un acto de solidaridad y unidad, pues con una capucha “una se convierte en todas”.

Casi siempre pueden estar en la primera línea de las manifestaciones o bien a los lados de los contingentes, esto para proteger a las madres, niñas y mujeres que protestan con carteles y consignas de las represiones de la policía e incluso de otro tipo de agresiones.

“Violencia no es romper un vidrio por que el vidrio no siente y no lo estás haciendo por odies el vidrio, lo estás haciendo porque estás haciendo ruido en una protesta para ser escuchada. Cuando se hace en una protesta tiene un significado. Sabiendo que va a haber un tipo de represión el Bloque Negro abre camino y acuerpa a la manifestación”, comentó una de las integrantes del Bloque Negro, quien participó en el Okupa del edificio de la CNDH en la CDMX.

Así, las feministas han dejado claro que “ningún edificio vale más que la vida de una mujer”, lo que las autoridades tachan de vandalismo, es una estrategia de autodefensa por parte del movimiento.

¿Qué pasó en Irapuato?

El llamado por justicia y atención a los feminicidios y las mujeres desaparecidas llegó con fuerza a Irapuato. Las colectivas de uno de los municipios que encabeza la lista desde aproximadamente el 2015 alzaron la voz.

La marcha por justicia para las mujeres en las que mujeres se manifestaban en Irapuato llegó hasta la presidencia municipal, donde la iconoclasia feminista una vez más se hizo presente. No obstante, con el uso de la fuerza policial los elementos reprimieron la protesta.

Se trata de una más de las represiones que encabeza Guanajuato contra marchas feministas. El dato anterior lo arroja una protesta en León donde con detenciones arbitrarias reprimieron el llamado por justicia en agosto del 2021.

Feministas resignifican a la CNDH

Por casi 2 años el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, fue ocupao por integrantes del Bloque Negro feminista.

Lo que inició como la protesta de una madre, Marcela Alemán, cuya hija menor de edad fue violada, ella se ató a una silla para que la CNDH atendiera su caso, lo que derivó en la toma de las instalaciones el 4 de septiembre del 2020.

Este hecho tuvo eco en distintas sedes de las comisiones de derechos humanos estatales y protestas contra la violencia feminicida en al menos 27 estados. “Una respuesta de autodefensa por aventarnos el coche mientras estábamos boteando y que por legitimar su dinámica de poder casi atropella a dos infancias que viven en la calle”, dijo una de las mujeres.

Las feministas resignificaron el edificio y lo convirtieron en un refugio para las víctimas de violencia y un espacio seguro para quienes se identificaban con el movimiento. No obstante, luego de dos años, el pasado 15 de abril más de 100 policías de la CDMX estaban listos para participar en el desalojo del inmueble en el cual solo había 3 personas.

Las tres mujeres detenidas fueron vinculadas a proceso y obtuvieron prisión preventiva justificada tras el cateo y el desalojo del edificio de la CNDH. Ellas permanecerán recluidas en el penal de Santa Martha Acatitla mientras ocurre la investigación complementaria.

“Ni una más” le dan una lección a AMLO y recuerdan a las víctimas

A pocos días de que se llevara a cabo la conmemoración del 8M (Día Internacional de la Mujer) en el 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó poner vallas de metal, de casi 3 metros de altura para “proteger” Palacio Nacional, sede de su gobierno y residencia, ubicado en el zócalo de la Ciudad de México.

La respuesta de las feministas puso a México a la vista del mundo. El 7 de marzo, convirtieron las vallas en un memorial; con pintura blanca escribieron los nombres de las víctimas de feminicidio, así como de las miles de mujeres desaparecidas en el el país.

¿Cuál es la diferencia entre el Bloque Negro y un grupo de choque?

Tanto autoridades como medios de comunicación pueden caer en el error de confundir ambos términos, pero el Bloque Negro independientemente de la causa que defienda, tiene la finalidad de cuidar y hacer visible la protesta, mientras que para un grupo de choque, su objetivo es crear caos dentro de una marcha para inducir una respuesta violenta de la policía.

Los servicios de inteligencia de los gobiernos federal y capitalino tienen identificados a ocho grupos: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquistas ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Okupado “El Engrane”, Okupa Che, Cooperativa Café Victoria, Comparsa “Chanti Ollin”, Colectivo REDTA y Coordinador Estudiantil Anarquista (CEA).

Entre sus filas hay agitadores profesionales, pero muchos de sus integrantes son estudiantes de escuelas de nivel medio superior tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional. Los más violentos son de los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur, y de las Preparatorias 5 y 8.

