Que busquen también en casa: Ernesto Prieto al PAN

Guanajuato.- El diputado local Ernesto Prieto, de Morena, consideró que el PAN debería buscar en sus filas a exfuncionarios corruptos para detenerlos, igual que lo hicieron hoy con la expresidente municipal de León, Bárbara Botello Santibañez.

“Qué bueno que aquí en Guanajuato lo esté repitiendo a nivel estatal Acción Nacional, pero a mí me gustaría que no solamente fueran sobre Bárbara Botello. A mí me gustaría que también revisaran en casa cuántas Bárbaras Botello o cuántos ‘Bárbaros’ (sic) Botello tienen en el PAN”, manifestó en entrevista.

Consideró positiva esta acción, opinó que “es algo que se veía venir. Las autoridades ya se habían tardado”.

Gobierno estatal ‘copia’ al federal

Pero también agregó que le mueve a suspicacia, porque ve que el Gobierno Federal está llevando a cabo detenciones y denuncias, como la orden de aprehensión y ‘congelamiento’ de cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex.

“Y de repente a nuestros amigos se les prende el foco de seguir la corriente del Gobierno de México para formular esta clase de acciones.

“Qué bien que estén viendo que a nivel federal se está dando una lucha frontal contra la corrupción y contra la deshonestidad”.

