Luego de que el panista, Gabriel Quadri llamara “señor” a una diputada trans, las legisladoras exigieron su expulsión

Redacción

Ciudad de México.– Las legisladoras María Clemente García y Salma Luévano tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, para exigir la “expulsión” de Gabriel Quadri, legislador panista, luego de llamar “señor” a una de ellas.

María Clemente García Moreno quitó a Santiago Creel de la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados arrancándole el micrófono. Esto hizo que se decretara un receso y la cancelación de la sesión.

La razón de esto, fue el discurso del diputado Gabriel Quadri contra la legisladora Salma Luévano, a quien se refirió como “señor”.

Te puede interesar: Morganna Love: la primera actriz trans que pone en alto el nombre de Guanajuato

Después de haber estado una hora mediando, los ataques entre Morena y el PAN, Santiago Creel sufrió lo peor, pues fue empujado de su silla.

Luego de esto Creel decidió levantarse, fue entonces que se decretó un receso.

El problema lo “provocó” Gabriel Quadri, quien ha continuado con ataques contra las legisladoras trans. En cuanto Quadri se bajó de la tribuna tras hablar sobre las infancias trans como una reserva a un dictamen sobre salud mental, Luévano fue la primera en pedir la palabra, se quejó por el repetido discurso de odio.

Gabriel Quadri respondió refiriéndose a la diputada como “Señor Luévano”, lo que incendió los ánimos de los morenistas y petistas.

Minutos después, María Clemente, quien estuvo ausente durante estos intercambios, apareció en la sala, pidió la palabra y exigió juicio contra Quadri.

Levantan a empujones a Santiago Creel

Quadri llama “señor” a diputada trans

Cuando parecía que Luévano, María Clemente y toda la bancada de Morena ganaría el debate, las y los legisladores tomaron la tribuna y se desató el ataque contra Santiago Creel.

Luego de esto todas las bancadas pidieron disculpas a Creel por el desorden y la falta de respeto a la institucionalidad de la mesa directiva.

“Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero ¿a poco consideran más bochornoso esta situación que la violencia del diputado Quadri?”, dijo Luévano.

Asimismo, adelantó que irá contra Gabriel Quadri por la vía penal y más tarde María Clemente se declaró independiente a través de su cuenta de Twitter.

Por medio de un comunicado, María Clemente se disculpó con Creel y con el pueblo mexicano, también reconoció que su comportamiento fue inadecuado.

“Qué gran lío. El deber no me obliga, sino que de todo corazón ofrezco mis más sinceras disculpas al diputado Santiago Creel Miranda. Mi comportamiento no fue correcto, por el contrario, fue irrespetuoso, con el mismo corazón pido disculpas al pueblo de México por presenciar tan vergonzosa escena, ustedes merecen lo mejor de nosotros, hoy no lo tuvieron”, señaló.

Eres una escoria humana @g_quadri , eres ignorante, clasista, homofobico y visceral, eres la perfecta descripción de la oposición.

El pueblo de México te desprecia por completo.

Debe renunciar a la vida política y ser enjuiciado por Desafuero. pic.twitter.com/IBNETSbu7M — Mascara Mágica (@MascaraMagica_) April 1, 2022

Información de Proceso

SZ