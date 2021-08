Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con un total de 66 iniciativas de reformas de ley y puntos de acuerdo presentados los diputados locales del PVEM cerrarán la sexagésima cuarta legislatura. Así lo señalaron al rendir su tercer informe de actividades legislativas en el que destacaron que trabajaron para eliminar las brechas de desigualdad, atender la severa problemática ambiental y visibilizar temas que han sido dejados de lado como el respeto a la diversidad sexual.

Del total de iniciativas, 12 fueron aprobadas, por lo que la coordinadora de la fracción verde ecologista en el Congreso del Estado, Vanessa Sánchez Cordero, dijo que han sido tres años de un arduo trabajo en diversos temas que resultan prioritarios para la entidad, como es el medio ambiente.

“Fueron 66 iniciativas y puntos de acuerdo presentados. Obviamente no podemos decir nosotros como otros grupos parlamentarios que tienen la mayoría, que estas iniciativas fueron aprobadas, sabemos que había algunos temas, que no transitan por la mayoría, pero al final pusimos el tema sobre la mesa, planteamos temas que no les gustan tocar, apoyamos a todos, porque nuestro trabajo siempre ha sido y se ha enfocado en el desarrollo personal”.

Destacan trabajo a favor del medio ambiente

Por su parte, el diputado local, Israel Cabrera Barrón resaltó las acciones en materia ambiental, entre estas: legislar para la protección de las abejas, así como penalizar a quienes maltraten y mutilen a animales, y la protección de los animales domésticos; además de la labor en materia de ordenamiento ecológico urbano, por mencionar algunos.

Asimismo, destacó la serie de acciones emprendidas en favor de los adultos mayores, de los jóvenes y del fomento al deporte.

Dijo que hay temas pendientes, por lo cual el proceso legislativo deberá continuar con los diputados locales electos quienes habrán de dar continuidad a diversos temas.

Visibilizan falta de trabajo a favor de los derechos humanos

A través de un video, el diputado suplente Luis Gerardo Suárez, resaltó que durante su gestión se trabajó para dar mayor visibilidad a la necesidad de legislar para que todas las personas seamos respetadas como iguales y que se garanticen los mismos derechos.

Por ello recordó que fue presentada la iniciativa de Ley para la Diversidad Sexual, reforma del Código Penal para castigar con cárcel a quienes cometan crímenes de odio y fomenten las llamadas terapias de conversión; además se presentó una propuesta para que se legislen materia de matrimonio igualitario y para que las personas transexuales puedan contar con un acta de nacimiento que reconozca su identidad.

Recordó que se presentaron puntos de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado para crear políticas de no discriminación, y que se implementara un programa de capacitación con perspectiva de diversidad sexual.

“Todo lo anterior con el fin de lograr una sociedad reconocida como plural, diversa, sustentable, segura, libre, justa, en donde todas las personas tengamos los mismos derechos de ser y de estar (…) no quitaremos el dedo del renglón a pesar de que muchas veces no exista voluntad política de otros grupos parlamentarios de ver la necesidad que se tienen de ser una sociedad más justa”.

Finalmente, el dirigente estatal del Verde Ecologista, Sergio Contreras afirmó que, si no fuera por el trabajo de los diputados verde ecologista, no se estarían poniendo sobre la agenda pública, temas como el matrimonio igualitario o aumentar las penas para quienes den muerte o mutiles a los animales domésticos.

“Seguiremos impulsando temas que a las mayorías les son incómodos o no quiere atender, sobre todo tratándose de temas ambientales, temas como la gran pobreza que se vive en Guanajuato y tratándose de las desigualdades de grupos de nuestro estado que no son escuchados”.

Finalmente dijo que el Grupo Parlamentario del PVEM, seguirán trabajando la movilidad social y la seguridad y de que “el cambio climático no se vuelva la muerte de la especie humana (…) no vamos a descansar, no nos callaremos y aunque las mayorías no quieran aprobarlo, seguiremos insistiendo”.