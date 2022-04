Purísima presume ser un destino turístico de altura, y cuenta con Jalpa de Cánovas y Cañada de Negros como sus principales atractivos

Purísima del Rincón.- En Purísima del Rincón se cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes y paisanos que llegarán a pasar las festividades de Semana Santa.

Así lo explicó el titular de Cultura , Ramón Padilla Murillo, quien señaló que, sin embargo, los paisanos visitantes ya tienen a sus familias en el municipio, donde generalmente se hospedan.

El funcionario sostuvo que hay lugares que son muy visitados por las personas que pasan la temporada de vacaciones en Purísima del Rincón , como el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas y Cañada de Negros.

“Normalmente, los paisanos que nos visitan, ya tiene a sus familias aquí, y llegan directamente ahí con ellos. Pero ya tenemos algo de infraestructura, tenemos a Cañada, tenemos a Jalpa, que también ya tenemos dónde hospedar a las personas”, comentó.

El pasado jueves también se anunció el evento tradicional del municipio conocido como La Judea, que será presencial durante la próxima Semana Santa, luego de dos años de haber sido virtual debido a la pandemia.

En años anteriores, la asistencia a La Judea ha llegado hasta 35 mil asistentes, con la participación de cerca de 550 personas con vestimentas y máscaras.

Por su parte, Cañada de Negros cuenta con una hacienda al interior de la comunidad y con una presa al centro que luce como un lugar atractivo para las visitas.

Además, se encuentra sobre la carretera que va con dirección al Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas, otro de los atractivos de la región.

Pese a ser un importante destino turístico, piden evitar ingresar a nadar a las presas de Purísima

Pese a su atractivo como lugares de esparcimiento, las presas que se encuentran en el municipio de Purísima del Rincón no son lugares destinados para que las personas puedan ingresar a nadar.

Así lo expresó el titular de Protección Civil, Héctor Hugo Guzmán Varela, quien pidió a los ciudadanos y visitantes del municipio no ingresar a estos lugares durante el periodo vacacional de Semana Santa para evitar accidentes.

Agregó que las zonas donde hay presas se deben de tomar en cuenta como espacios recreativos, pero no acuáticos, a diferencia de los balnearios.

“Lo más importante es no introducirse al agua. Las presas no son balnearios y se tienen que tomar en cuenta como zonas recreativas, pero no acuáticas. Tienen que ser de recreación nada más, de tranquilidad, para ir a acampar, no a nadar”, comentó.

El funcionario recordó que está estrictamente prohibido el ingreso a las presas, pues ya han ocurrido decesos de personas que ingresan a ellas.

Se busca que durante la temporada vacacional se eviten riesgos en ese sentido para llegar a obtener un saldo blanco, agregó.

“Tenemos cuatro presas, pero las de mayor importancia y aglomeración es la de Cañada y la presa vieja”, comentó.

