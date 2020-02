Pumas rescatan punto en Torreón

Agencias

Ciudad de México.- El campeón no sabe ganar en el Clausura 2020. El Monterrey volvió a caer, ahora 1-2 frente al Querétaro de Víctor Manuel Vucetich. La crisis se agudiza. Antonio Mohamed los llevó al título del torneo pasado, pero su carisma en el vestidor desapareció. Rodolfo Pizarro no entró en la convocatoria, lo que incrementó el rumor de que su destino está en el Inter de Miami. Estos Rayados no juegan bien y, sin el mexicano, el panorama podría empeorar.

El juvenil Marcel Ruiz adelantó a los Gallos Blancos, al levantarle el esférico a Marcelo Barovero. Parecía que César Montes había salvado la anotación, pero la repetición del VAR permitió al árbitro Jorge Antonio Pérez Durán dar por válido el 0-1 (minuto 15).

Este Monterrey, el que hace poco más de un mes venció al América en el Estadio Azteca en la final del Apertura 2019, no funciona. Funes Mori, el hombre de siempre y gran figura de los regiomontanos, igualó para los Rayados (65’). Fue el gol 104 del delantero con la camiseta blanquiazul.

El gusto duró poco, porque Ariel Nahuelpán, en los últimos momentos del encuentro, sentenció el marcador (1-2) con un potente disparo que dejó inmóvil al portero Barovero.

En tres partidos el campeón de la Liga MX suma un punto en el Clausura 2020 y Pizarro está con un pie fuera del club, cruel panorama para la ‘Pandilla’.

G.R