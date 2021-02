Agencias

Ciudad de México.- En Pumas saben que lo hecho en estas cinco jornadas del Guardianes 2021 no es lo que tenían en mente. Saben que están en deuda. Favio Álvarez, atacante argentino del Club Universidad, reconoció que los resultados no son deseados; sin embargo, considera que están a tiempo de revertir la situación.

“La responsabilidad es nuestra. No se dieron los resultados que queríamos, pero esto recién comienza y somos los mismos del semestre pasado, aunque con tres bajas importantes. Hay chicos que los pueden suplir. Somos responsables, lo sabemos y esperemos el domingo se muestre la idea que tenemos y revertir esto”, declaró en videoconferencia.

Sobre las críticas que ha recibido el equipo, Álvarez resto importancia a esa situación y recordó que así era el torneo anterior, cuando llegaron a la final del Guardianes 2020 ante León.

“Yo no escucho nada, nos critican siempre. El torneo íbamos bien y nos criticaban. Nos querían bajar de cualquier manera. Confío en mis compañeros porque llegamos a una final sin que dieran un peso por nosotros y ahora no somos los peores. No me interesa lo que digan y confío en el trabajo”, aseveró el argentino.

Sobre el duelo ante el Toluca del próximo domingo, Favio espera que esta fecha 6 sea un parteaguas para los ariazules. Confía en sacar un buen resultado.

“Obvio, confiamos en que el domingo lo vamos a revertir. Son un buen equipo, pero no invencibles; cuando fuimos a jugar el año pasado ganamos 3-2. En Liga MX cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por lo que hicimos, todos nos quieren ganar a nosotros. Vamos a ir a su cancha a ganarles sin importar cómo estén en la tabla o en la delantera que tienen”, señaló.

