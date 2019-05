¡Pulp Fiction cumple 25 años hoy!

La película de Quentin Tarantino fue estrenada en 1994 en Cannes. La historia protagonizada por Mia Wallace, Ringo, Yolanda, Vincent Vega, Jules y Marselus Vega fue presentada en el festival de New York ese mismo año

Staff Correo

Guanajuato.- Pulp Fiction de Quentin Tarantino cumplió hoy 25 años; el 21 de mayo de 1994, los seguidores de cineasta vieron en pantalla grande la cinta protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman en la que se incluyen diversas historias que se entrelazan entre sí mismas.

Tras su cuarto de siglo, esta película en la que no solo sorprendió por su guión a los fanáticos, sino también por sus escenas y el soundtrack; todos estos detalles la caracterizan como una de las mejores películas en la historia.

Para celebrar te dejamos las mejores escenas del filme, como en la que Mia Wallace y Vincent Vega se suben a la pista de un restaurante para bailar ‘You never can tell’ de Chuck Berry.

Mia Wallace y Vincent Vega bailando Twist

La esposa de Marselus Wallace le exige a uno de los sicarios de su marido, a quien anteriormente le había pedido que saliera a divertir a su esposa, bailar en una competencia de baile en el restaurante Jack Rabbit’s Slim.

“Le disparé a Marvin en plena cara”

Esta escena tomó por sorpresa a todos cuando Vincen y Jules están discutiendo sobre el retiro de uno de ellos cuando accidentalmente Vega le dispara Marvin, un joven a quien iban a presentar ante su patrón Marselus.

“Love you honey bunny”

La escena inicial de la película: Ringo y Yolanda planeando un asalto en un restaurante en donde también (SPOILER ALERT SI NO LA HAS VISTO) estaban también Vincent Vega y Jules.

Ezekiel 22:17

Para amedrentar a sus víctimas, Jules solía citar un párrafo de la Biblia llamado Ezekiel 25:17; este texto lo repetía justo antes de matar a alguien a sangre fría, como lo hace al inicio de la película con un grupo de jóvenes que tenían una deuda económica con Marselus.

Sobredosis de Mia Wallace

Después de cenar en el Jack Rabbit’s Slim, Vincent y Mia van a la casa de Marselus Wallace donde ella inhala heroína pensando que era cocaína, sufriendo de un severo efecto.