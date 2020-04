Pulido planea volver al Tri; planea brillar en la MLS y llamar atención del ‘Tata’

Redacción

Ciudad de México.- Pese a ser criticado por cambiar la liga mexicana por la MLS, el delantero Alan Pulido considera que es un reto importante, donde además de triunfar tiene el objetivo de volver a ser seleccionado nacional.

“Puedo regresar, me siento contento, el hecho de venir acá es un reto importante, el ‘Tata’ conoce la MLS, fue campeón acá y sabe que no es una liga muy fácil como muchos la pintan”, señaló el jugador del Sporting Kansas City.

En entrevista con una televisora internacional, Pulido dejó en claro que cambiar a la MLS no fue un retroceso, “puede ser algo bueno que favorezca para que haya más oportunidades y se pueda cumplir varios sueños”.

Asimismo, el exjugador de Chivas afirmó que el circuito estadounidense es de alta exigencia y pese a que sólo ha tenido la oportunidad de jugar un par de partidos, se siente muy a gusto con el Kansas City”.

“Me siento muy contento, es una liga que ha incrementado mucho su nivel, ha crecido muchísimo. Tengo ese sueño de lograr grandes cosas, de cumplir las expectativas, ojalá todo se me haga realidad”, agregó.

Pulido destaco la calidad de algunos de sus compatriotas que han decidido vivir el ‘sueño americano’, tales como Javier Hernández, Carlos Vela, Jonathan dos Santos o incluso el argentino Lucas Zelarayán, que duró mucho tiempo jugando en México.

“Muchos jugadores han brincado para Estados Unidos porque cada vez se vuelve más llamativa”, manifestó.

Resentido con Tigres

Esta es la segunda vez que Alan Pulido juega fuera de México, en la primera viajó a Europa pero primero tuvo que pelear con Tigres para poder salir, “Tigres dijo que un chamaco de 22 años no nos va a ganar. Me sentí traicionado por el club de mis amores”, dijo el delantero.

“Todo estaba en mi contra, muchos decían que lo dejara, que me quedara, pero me aferré, luché y eso me ayudó a irme y a seguir con mi carrera”.

“Fue porque Tigres me dejara. Ahí crecí, me hice futbolista, pero a la hora de la verdad me dieron la espalda”, recordó.

“Me dolió mucho, más porque dijeron ‘este chamaco no nos va a ganar’”. Pulido jugó en Grecia en Levadiakos y Olympiakos, sin mucho éxito. En ese tiempo no fue llamado a la Selección, según dijo el futbolista por veto impuesto por Tigres.

LC