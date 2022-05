La comunidad de Puerto de Valle en Salamanca lleva más de 5 años sin una ruta del transporte público, situación que ya expusieron al alcalde

Yadira Cárdenas

Salamanca.-Desde hace más de 5 años, los habitantes de Puerto de Valle en Salamanca carecen de transporte público. Por lo que tienen que solicitar servicio de taxi para trasladarse a la cabecera municipal lo que es insostenible para su economía.

Durante los últimos años, el servicio del transporte público que llegaba hasta Puerto de Valle cada hora abandonó la ruta. Los habitates desconocen el motivo; por lo que ante la necesidad de trasladarse, decidideron buscar alternativas como: viajar de “aventón”, motocicleta, bicicleta, taxi; para llegar a Valtierrilla y ahí tomar el camión a la cabecera municipal.

Puerto de Valle en Salamanca Foto: especial

“Solamente dejó de pasar. Ya solo pasaba una vez al día y después nada, no supimos por qué; a lo mejor porque la gente a veces se iba de raid, pero, ya no vinieron. Desde entonces la mayoría ocupamos taxi hasta Valtierrilla y de regreso igual, pero son 80 pesos de ida y otros 80 de regreso, y no tenemos para eso”, mencionó Jesús Sánchez, Delegado de la comunidad.

Señaló que en la comunidad tienen primaria, secundaria y bachillerato a los que acuden estudiantes de Valtierrilla. Estos tienen que trasladarse de una comunidad a otra entre lo solitario del camino; principalmente en el horario vespertino, lo que es más preocupante, “hay muchachos que tienen motocicleta o bicicleta, pero otros no y tienen que caminar, y el riesgo también para las jovencitas”.

Puerto de Valle en Salamanca Foto: especial

Esta situación le fue expuesta al alcalde Julio César Prieto Gallardo durante una visita a la comunidad de Puerto de Valle en Salamanca la pasada semana, y se comprometió a revisar la petición para darle solución.

