Luis Telles

Jaral del Progreso.- Luego de 5 meses de que la construcción del puente de Mogote del Gallo permaneciera en pausa, el alcalde José González Ojeda dio el banderazo de arranque del nuevo proyecto.

Los trabajos tenían cerrado el acceso principal al municipio por el bulevar Juan de Dios Peza. La obra ya cuenta con lasespecificaciones técnicas, para concretar una buena obra.

“Este es un proyecto bien hecho, no un proyecto a control remoto como el que nos heredó la administración pasada. Porque no contaba con las especificaciones técnicas para poder llevarse a cabo y si nosotros le dábamos seguimiento, el peligro latente era caerse. Por fin, ya vamos a poder cruzar este puente roto; porque así le vamos a llamar”, dijo el alcalde.

Puente de Mogote del Gallo Foto: especial

Puente necesitará 5.6 mdp

José González informó que el proyecto original requería de una inversión de 3.5 millones de pesos, recursos que provenían de la deuda adquirida por parte del Gobierno del Estado. Sin embargo, actualmente la construcción del puente requiere de 5.6 millones de pesos de inversión , la cual asumirá el estado en su totalidad.

Puente de Mogote del Gallo Foto: especial

Recordó que los trabajos iniciaron antes de concluir la administración pasada, pero por las deficiencias en el proyecto, tuvo que detenerse. Hasta se rescindió el contrato a la empresa, “fue un proyecto mal elaborado, lo que implicó detener los trabajos. Lo mal hecho, sale mal, por eso tuvimos que hacer un nuevo proyecto”, aseveró.

“En redes sociales nos preguntan qué dónde están los 700 mil pesos de moche, hay que preguntárselo al exdirector de Obras Públicas a la administración pasada, a ver quién se quedó con esos 700 mil pesos”, aseveró.

No habrá corrupción en su administración

José González precisó que en su administración no va a tolerar la corrupción y el día que lo señalen debe ser con documentos que lo muestren y en donde se diga qué recibió, “aquí está donde a ti te dieron un moche. No, no somos iguales; por lo que el día de hoy me es muy grato decirle a la ciudadanía de Jaral, por fin ya van a iniciar los trabajos de construcción del puente”.

El primer edil criticó que hayan salido actores políticos que querían aprovecharse de la problemática del puente. Esto a sabiendas de que ya han trabajado en una administración, que no era tan sencillo destrabar la situación técnica, jurídica y presupuestal.

“Aun así querían sacar raja política, querían hacer una manifestación, pero agradezco a la gente que fue sensata y no hicieron caso a esas personas que quieren ser políticas y no tienen nada de política”.

