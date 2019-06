Pueden sumarse denuncias a obras

Revisa contraloría casos similares de “obras mal hechas” en el municipio; se teme que sean los mismos responsables del caso en Santa Rita a quienes les entregaron más de 20 millones de pesos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Adelanta la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz que habrá más denuncias penales por obras públicas “mal hechas” e inconclusas, como la señalada por los habitantes de San José de la Montaña, quienes manifestaron que las construcciones de drenaje no funciona correctamente.

La primer edil mencionó que al perecer los responsables de esta afectación, fueron los mismos constructores que realizaron los proyectos en Santa Rita y por los cuales se interpusieron las tres denuncias en contra de funcionarios de la anterior administración municipal.

Tras denunciar los habitantes de San José de la Montaña, que la obra de rehabilitación en el drenaje que se hizo durante la administración pasada no cuenta con los materiales adecuados y no se concluyó, lo que ya ha generado problemas con las primeras lluvias, la alcaldesa Hernández Cruz señaló que la dirección de obras públicas y la contraloría municipal estarán revisando este y otros casos detectados.

“Durante un recorrido por la comunidad observamos el problema del drenaje, que ya ha causado daños en un kínder, en donde los baños estaban inundados de aguas negras. Nos comentan que esto sucedió con la obra que se entregó hace apenas aproximadamente seis meses”.

Ante esta situación no descartó la posibilidad de que se interpongan más denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se sumen a las tres ya existentes que se interpusieron en contra de exfuncionarios así como a las empresas Gurta S.A. de C.V. y Rago Logística of Bulding S.A de C.V. cuyo representante es Jorge Martínez Gallegos, a quienes se entregaron más de 20 millones de pesos para la realización de obras en la comunidad de Santa Rita, las cuales no se concluyeron. “Habrá más denuncias, hicimos la entrega recepción y se denunciaron todas las anomalías, ese expediente se mandó al congreso y hasta ahorita no ha emitido ninguna resolución al respecto, pero como municipio tenemos la obligación de ejercer las acciones que correspondan”.

En cuanto a las declaraciones del coordinador de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, Víctor Hugo Rueda Olmos, sobre que esta situación se trata de una cortina de humo, mencionó que los hechos ahí están y será la Fiscalía Anticorrupción quién emitirá la resolución, “éstas no son cortinas de humo”, señaló.

Exige atención en el presente

Cuca Domínguez

Tras darse a conocer que el municipio presentó denuncias contra la pasada administración, el presidente del CDM del PAN, Justino Arriaga Rojas, comentó que el gobierno local debe dejar que sean las autoridades correspondientes hagan su trabajo, que no deben enfocarse en el pasado, sino en el presente.

Agregó, que en el actual gobierno hay una interlocución mínima o prácticamente inexistente con el gobernador y con el gobierno del estado, donde siguen hablando de promesas incumplidas, “ya deben de estarse enfocado en la actualidad, sí, ver que en el pasado las cosas que se hayan hecho bien; pero también que es lo que se está haciendo actualmente, cuando vemos una administración sin pies ni cabeza”, reiteró.

