Pueden generar arcos falsa confianza, advierte secretario de Salud

Fernando Velázquez

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que si bien los túneles desinfectantes no son dañinos, existe el riesgo de que puedan generar una falsa sensación de seguridad a quienes pasen por ellos, y con ello, dejen de tomarse las medidas que son más efectivas: quedarse en casa, lavarse las manos y no tocarse la cara.

En entrevista, apuntó que los ayuntamientos que han optado por colocar este tipo de dispositivos lo han hecho con la mejor intención, y al final de cuentas todo suma; sin embargo, fue enfático en subrayar que la solicitud principal es y seguirá siendo el aislamiento social, así como el lavado frecuente de manos.

“No son dañinos, hay que ser muy claros en este sentido, más bien puede generar una sensación de falsa confianza de que por pasar por ahí, ya están protegidos, y entonces puede haber un exceso de confianza y eso pone en riesgo a la población, pero no es que estén prohibidos, todo suma”, aseguró.

No obstante, apuntó que el contacto prolongado y frecuente a las sustancias de los arcos desinfectantes, podría irritar las vías respiratorias, pero en casos como el del municipio de León, en donde los túneles fueron colocados en estaciones de transferencia, el contacto es mínimo y breve, por lo que no representa ningún riesgo.

Además, reconoció que es una medida controversial, pues todavía no hay elementos suficientes para medir su eficacia, por lo que es decisión de cada ayuntamiento implementarla o no.

“No corresponde a la Secretaría de Salud de Guanajuato avalar o no avalar, así como no lo ha hecho la Federación ni tampoco lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud porque sigue siendo controversial, hay poca información en el mundo al respecto sobre que no es una medida que sea superior a mantener el distanciamiento social y las medidas de higiene”, sostuvo.

Daniel Díaz añadió que se llevan a cabo reuniones virtuales con todos los municipios del estado para compartir información sobre el panorama en cada una de ellas, y donde se hace hincapié en la promoción de la sana distancia, evitar las salidas a menos que sean estrictamente necesarias, al igual que no permitir reuniones o fiestas.

Lo instalan hoy

El Congreso del Estado adquirió el túnel sanitizante como una acción más que propuso la Junta de Gobierno y Coordinación Política para salvaguardar la salud de los trabajadores, informó la Dirección de Comunicación Social del Legislativo.

A través de dicha área se informó además que este viernes ya quedaría instalado el túnel de sanitización en el acceso principal del Congreso del Estado. “El túnel es una acción más que propuso la Junta de Gobierno y Coordinación Política para salvaguardar la Salud de quienes trabajamos y que por alguna razón tienen que asistir al Congreso del Estado”.