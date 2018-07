Puede indicar huachicol presencia de gasolina en el río

El presidente municipal interino, Francisco Xavier Alcántara Torres, dijo que no es una contingencia que urja y Conagua no lo trabajará, debe ser asunto de Pemex aunque ya no se percibe combustible tras el pasado incendio

Nayeli García

Irapuato.- El presidente municipal interino, Francisco Xavier Alcántara Torres, atribuyó la presencia de combustible en el Río Guanajuato al robo de combustible, presencia que consideró ya no se aprecia y por lo tanto no es prioridad para la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Se dijo que puede ser parte del huachicol y que alguna válvula puede estar afectada y es seguridad interna de Pemex, y tenemos la hipótesis de que el combustible se acumuló en la tierra y cuando el río creció arrastró el material y se trajo el combustible”, comentó.

Explicó que cuando se tiene una toma clandestina, se hace una especie de tina alrededor para sacar el combustible y esos residuos pudieron ser los que tenía el Río Guanajuato, los cuales ya no se perciben ni siquiera en el olor, luego del incendio el pasado miércoles.

Aseguró que cuenta con comunicación con la Conagua, pero esta dependencia está muy ocupada para poder abordar el tema.

“Hay otros municipios que están en contingencia y con el personal que tiene difícilmente tendremos que atenderlo, cuando Salamanca, Celaya, Comonfort, Villagrán, Cortázar, entre otros municipios y es más de prelación de importancia de las contingencias que cada quien tenga”, consideró.

Sin embargo, el delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba, aseguró que tienen personal atendiendo el problema y tomando muestras desde hace más de un mes, para en su caso demandar a Pemex por el daño que pudiera haber ocasionado al Río Guanajuato, para lo cual están a la espera de los resultados de las muestras.

