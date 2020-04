Publicarán convocatorias para apoyos municipales ante emergencia sanitaria

Nayeli García

Irapuato. –Este miércoles serán publicadas las convocatorias para los apoyos municipales ante la contingencia del Covid-19 de Empleo Temporal, apoyos al campo y despensas, las cuales podrán ser revisadas a través de las redes sociales o en Hidalgo 77.

Todos los días ciudadanos irapuatenses acuden a la Presidencia Municipal para solicitar apoyos económicos y poder acceder al programa económico para apoyo de grupos vulnerables durante la contingencia, anunciado por el Gobierno Municipal la semana pasada.

Uno de ellos, los payasitos que acudieron a la presidencia para buscar apoyos para comer; el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo no haber tenido la oportunidad de platicar con ellos, sin embargo, dejó claro que los apoyos se van a entregar a las personas que más lo necesitan y no será necesario que se hable directamente con el presidente municipal.

Dijo: “Como estos muchachos habrá otros sectores mañana que se abran las convocatorias ahí se va a ver, no todo es ver al alcalde necesariamente para tener una respuesta, va a ser general para todos, no en particular”.

Recordó que cuando fueron anunciados los apoyos, se dijo claramente que las convocatorias serían lanzadas el primero de abril, por lo que sostuvo una reunión con diferentes directivos para definir los lineamientos de las bases para que la gente pueda tener acceso a estos apoyos.

Mencionó: “Vamos a abrir líneas y se va a poder hacer en línea y sobretodo estos apoyos vienen para la gente más necesitada de un nivel socioeconómico más afectado y muchos de ellos no tienen acceso o no saben manejar una computadora y para eso vamos a poner en Hidalgo 77 tres ventanillas, para esa gente que no lo pueda hacer en línea y vamos a cuidar que no haya aglomeraciones y no haya cercanía, etc.”.

Precisó que aquellos que ya hayan accedido a un apoyo estatal en el mismo sentido quedarán fuera de los apoyos municipales, a fin de poder llegar a más personas y poder mitigar un poco la situación económica que está generando el Covid-19.

G.R