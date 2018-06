Publica Al Qaeda video de secuestradas internacionales

Piden por auxilio al presidente de Francia, Macron, y al Papa Francisco, la francesa Sophie Petronin y la monja colombiana, Gloria Cecilia Narvaez, quienes han sido rehenos desde 2016 y 2017

Bamako.- Una filial de la red Al Qaeda en el Sahel publicó un video titulado ‘Salven nuestras almas’ con las rehenes francesa y colombiana secuestradas en Malí en 2016 y 2017, respectivamente, en la tercera prueba de vida y en la que ambas mujeres piden a Francia y al Papa Francisco su intervención para ser liberadas. Las rehenes son la cooperante francesa Sophie Petronin, secuestrada el 24 de diciembre de 2016 en Gao, en el noreste de Malí; y la monja colombiana Gloria Cecilia Narvaez, secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Karangasso, en el sur del país.

En el video, lanzado por la coalición islamista Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, una alianza que ha jurado lealtad a Al Qaeda, Petronin se dirige al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien le recuerda su compromiso de ‘proteger a los franceses’ y lamenta que en su caso “no ha pasado nada”. En las imágenes se observa a Petronin en el suelo de lo que parece una tienda de campaña recibiendo el cuidado y la atención de la religiosa colombiana. “Creo que para ustedes ya no representó gran cosa, estoy perfectamente consciente, pero lamento no poder disfrutar a mi familia lo que me quede de vida”, dijo la cooperante francesa, de 75 años de edad.

“Siento que me habéis olvidado, pero de rehén olvidada voy a pasar a ser rehén sacrificada”, advierte Petronin, quien también se dirige a su hijo, al que le cuenta que está muy agotada”. En el video, publicado por el SITE, un grupo que da seguimiento a organizaciones terroristas, la religiosa colombiana también pide al Papa Francisco su intervención por Petronin, ya que está ‘realmente enferma’.

La monja colombiana, una misionera de 56 años en la parroquia de Karangasso, era miembro de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, una congregación de origen suizo fundada en 1893 y con presencia en 17 países.

Desde 2012, varias zonas de Malí y los países vecinos se encuentran en manos de grupos yihadistas vinculados a la red Al Qaeda.

