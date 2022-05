Ya desde el año 2012, la PTAR en León y el Módulo de Desbaste del SAPAL no habían funcionado correctamente y tuvo graves consecuencias

Miguel Juárez

León.- No se cuenta con información o se encuentra bajo llave hasta 2026: SAPAL reserva información y evidencia clave sobre la PTAR y MD que evidenciaría omisiones de años de las autoridades locales.

Al respecto, Enrique de Haro indicó desconocer el tema y aunque investigará el caso. Señaló que, si la Unidad de Transparencia ha determinado la reserva, no podrá hacerse más.

Desde 2012, la PTAR en León y el Módulo de Desbaste del SAPAL no habían funcionado correctamente. Problemas de salud, salariales, incrementos de riesgos, fuertes daños ambientales, la toma irregular que traería consigo la perdida de cinco vidas y el abandono de 80 trabajadores son solo algunas consecuencias. Sin embargo, la información al respecto es reservada hasta el 2026 o se declara inexistente.

Por si no lo viste: León: Sapal garantiza indemnizaciones a extrabajadores de la PTAR… con orden oficial

Foto: Carolina Esqueda

Sin respuestas sobre su funcionamiento

Correo realizó múltiples solicitudes de información a la Unidad de Transparencia del SAPAL. Esto para conocer los análisis, estudios, dictámenes, instrumentos contractuales, certificaciones, manuales de seguridad e higiene, bitácoras de inspección, acuerdos y demás documentos que hicieran referencia a la supervisión de las autoridades sobre las condiciones y funcionamiento de la PTAR en León y MD.

Sin embargo, la respuesta de la paramunicipal fue que se tendrá carácter de reservada por un periodo de 5 años, a partir del 08 de marzo de 2021. Será desclasificada hasta el 08 de marzo del 2026, o antes de que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.

Lo anterior debido a que la Unidad de Transparencia del SAPAL consideró que la difusión de estos datos podrían poner en riesgo la salud, la seguridad y en su caso la vida de quienes laboran en el Organismo. También de quienes acuden a las instalaciones y de la población destinataria del servicio que presta el SAPAL.

Así mismo, podría traer consigo el que, por causas y/o elementos externos, se vean afectados los expedientes judiciales o procedimientos administrativos, por conocer información antes de contar con alguna resolución.

Por si no lo viste: Tras dos años de litigio, conceden amparo a extrabajadores de PTAR de SAPAL

Foto: Especial

SAPAL señala incompetencia para ofrecer información

En otros casos, SAPAL señala inexistencia y/o incompetencia para ofrecer la información debido a que ECOSYS III S.A. de C.V. (de Grupo FYPASA) era la concesionaria del manejo de la planta.

Sin embargo, por la propia naturaleza e importancia del proyecto, de acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de León, Guanajuato, son responsables de la operación, supervisión, mantenimiento y funcionamiento de la PTAR en León y MD.

“El SAPAL, así como el Ayuntamiento y el/la propio/a Presidente Municipal”. Por lo que no sería posible eximir de esta responsabilidad a nadie.

A pesar de que, desde junio de 2021, se iniciaron e interpusieron los correspondientes recursos de revisión, fueron admitidos y el IACIP solicitó la revocación de las respuestas del sujeto obligado. Las ultimas respuestas fueron en el mismo sentido, en donde el IACIP únicamente solicitó a la UT del SAPAL “actuar correctamente para la otra”.

Señala en las observaciones el Instituto de Transparencia Estatal: “vista la omisión… se insta a los servidores públicos responsables para que en subsecuentes y análogas ocasiones, actúen con estricto apego a los procedimientos previstos en la Ley de la materia”.

Lee también: Justifica director de SAPAL despido de trabajadores: “ya no se ocupaban”, asegura

Foto: Archivo

En diciembre se ordenó el archivo definitivo

SAPAL, en próximos días, dará a conocer el dictamen que describirá los puntos integrales que, derivado de la recomendación 24/21-A-II de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, se habrán cumplido o no.

Es importante resaltar que, en dicha recomendación, no se acreditaron, los siguientes puntos:

NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO – CONDICIONES DE SEGURIDAD

NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-005-STPS-1998 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.

NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL – SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

PRODHEG visita la PTAR sin dar soluciones

Tras la visita de inspección a la PTAR en León por la PRODHEG, derivada de la recomendación 24/21-A-II, SAPAL, ha enfocado principalmente sus esfuerzos en concientizar a sus trabajadores en el buen uso del equipo de seguridad, para así “cumplir” con las medidas de no repetición. Así lo indicó Enrique de Haro, director de la paramunicipal.

El pasado 02 de mayo, Vicente Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), recorrió las instalaciones de la planta tratadora y el módulo de desbaste. Esto con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la paramunicipal, tras el lamentable fallecimiento de 5 trabajadores, en noviembre de 2020.

Sin embargo, todo apunta a que dicho proceso podría quedar tan solo en un trámite burocrático más.

Te puede interesar: SAPAL clausura más de 50 tenerías en León por descarga ilegal de aguas residuales

Foto: Especial

Sin resultados

Aunque Enrique de Haro indicó que el tema está solventado, y en próximas fechas harán llegar los documentos pendientes a la PRODHEG, refirió que para atender la medida de no repetición la idea de la paramunicipal ha sido básicamente buscar que los trabajadores tomen conciencia y se aseguren solos.

“Estamos hablando de concientización. O sea, existen los protocolos de seguridad. El tema es como las personas que trabajamos en ese momento ahí. No tomamos conciencia o se nos hizo fácil. Omitir algún elemento de seguridad que tenemos. En eso estamos trabajando hoy en día, sino que él solito se asegure así mismo.”

Presumen ‘protocolos’

Por otro lado, indicó se ha realizado de forma un tanto acelerada un programa de capacitación en seguridad. La paramunicipal, como medida de seguridad, prohibirá el ingreso a la planta tratadora, a todo aquel que no haya realizado su curso de capacitación correspondiente, así sea un proveedor o un visitante.

“Nosotros tenemos un programa de capacitación. Ahorita lo estamos digamos como acelerando más. Ahorita, lo que si te puede decir es que alguien que va a planta de tratamiento por primera vez no pudiera ingresar si no ha llevado su curso de capacitación, así sea un proveedor, un visitante, vamos alguien que no lo haya llevado. En ese sentido ha evolucionado”, destacó.

“Ya las acciones (especificas) […] se las daremos a conocer en el mismo documento que le haremos llegar a la procuraduría. El más importante tiene que ver con la no repetición, parte de lo que estamos haciendo. Ahorita son los protocolos que estamos haciendo a manera de seguridad. Todo lo que estamos concientizando al personal por uso de los equipos de protección que se debe de hacer y, que bueno esto al final, coadyuve precisamente en que no vuelva a suceder un suceso de este tipo”, finalizó.