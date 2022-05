Luego de la muerte de cinco empleados en la PTAR de Sapal, no se ofrecieron disculpas ni se dieron becas a los huérfanos, dice Morena

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Tras el carpetazo que se dio al caso de la muerte de cinco trabajadores de Sapal, el diputado David Martínez Mendizábal de Morena enfatizó que ni se ofrecieron disculpas ni el Ayuntamiento de León ha cumplido con el pago de las becas para los deudos.

En entrevista, y luego de que la Comisión de Asuntos Municipales bloqueara la propuesta de exhorto del diputado para que Sapal abriera la información sobre el caso, el legislador de Morena destacó que quedan pendientes demandas que no se cumplieron.

“La primera es la petición de disculpas públicas. Lo que se hizo en la Presidencia fue lamentar el hecho, incluso hubo alguna declaración del actual presidente de Sapal donde dijo que no iba a pedir disculpas porque no le tocó en su tiempo y él no tenía nada que ver, lo que refleja primero una insensibilidad con respecto al dolor de la gente, y segundo una ignorancia muy grande sobre la tarea de las instituciones en este caso”, comentó.

El diputado por Morena, David Martínez Mendizábal. Foto: Alejandro Sandoval

No han entregado becas a los huérfanos de las víctimas

En segundo término, afirmó que no se ha cumplido con las becas para los hijos de los trabajadores que fallecieron, cuestión que le atañe al Ayuntamiento. El diputado dijo saber que son al menos tres los trabajadores que dejaron hijos huérfanos.

Así también, Martínez Mendizábal dijo esperar que la Procuraduría de los Derechos Humanos ( Prodheg ) emitiera un dictamen sobre la no repetición de un accidente similar.

“La idea no es solo ver hacia atrás sino ver hacia adelante; y uno de los elementos fundamentales es la no repetición, porque la Procuraduría no ha emitido una postura con respecto a que si ya se cumplió la garantía de la no repetición”, añadió.

Puntualizó que subirá a tribuna a rechazar el acuerdo que a su juicio fue hecho con mucha ligereza.

“La reparación del daño no es suficiente, hay un conjunto de derechos vulnerados”, enfatizó el diputado.

