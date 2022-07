El jefe de la Jurisdicción Sanitaria aseguró que las pruebas de Covid en Guanajuato Capital no están escasa, aunque no se las hacen a todos

María Espino

Guanajuato.-Juan Carlos González Araiza, jefe de la jurisdicción sanitaria I con sede en Guanajuato Capital, aseguró que no es verdad que haya escasez de pruebas de Covid-19 para atender la demanda de la población.

El martes Correo publicó que en el UMAPS de la colonia Marfil decenas de personas esperaban para realizarse la prueba y confirmar o descartar que estuvieran enfermos de Coronavirus. Varios se retiraron del lugar, pues supuestamente no había suficientes pruebas.

Pruebas de Covid en Guanajuato Capital Foto: Alejandro Sandoval

Al respecto, González Araiza aseguró que no hay desabasto y que incluso tienen pruebas extra para Covid. Sin embargo, aclaró que no a todos los pacientes se les hace el test.

‘Pruebas no tienen valor clínico’

El funcionario dijo que solamente se les hace a aquellos que cumplan con el diagnóstico para caso sospechoso de la enfermedad. Por ello se realiza un estudio epidemiológico y se valora la prueba que se realizará ya sea rápida o en formato PCR.

En el resto de situaciones donde los síntomas confirman la presencia del contagio se les recomienda aislarse, acatar las indicaciones médicas y avisar a sus conocidos para que acudan a revisión médica y cortar el hilo de contagio.

“Una prueba no hace la diferencia, mientras la gente no mantenga las medidas de sana distancia, distanciamiento social esto va a continuar y se va a eternizar. La prueba es estadística, de nada sirve que hoy salgo positivo, mañana estuve en una reunión y me convierto en positivo. Realmente no tiene un valor clínico”.

Pruebas de Covid en Guanajuato Capital Foto: María Espino

Indicó que han recibido a personas que convivieron con algún paciente que resultó positivo a Covid y buscan hacerse la prueba: pero señaló que “la gente no conoce y a veces no quiere entender que cuando tengo un caso positivo y convivo con él, por definición epidemiológica se considera positivo. Es dispendio de recursos hacer pruebas a quienes son positivo. Tenemos que cuidarlas y optimizarlas”.

Pruebas no se practican a los afiliados al IMSS o ISSSTE

Asimismo, explicó que es un requisito llevar las cartas de no derechohabiencia ( del IMSS o ISSSTE), Curp o INE. Ya que las personas con seguridad social deben acudir al sistema de salud que les corresponde.

“Tenemos pruebas suficientes en la jurisdicción para hacer esta prueba…Que quede muy claro es para no derechohabientes; por que habitualmente quienes se molestan son los que tienen IMSS e ISSSTE y no tendrían que acudir con nosotros a los servicios. Tienen su derechohabiencia para que les brinden la atención”, expresó Araiza.

También mencionó que el módulo de atención ubicado en la calle de Pardo ya no está disponible. Esto debido a que no estaba en condiciones óptimas; por lo que habilitaron las instalaciones del Caises en Marfil.

Aumentan contagios en Guanajuato

González Arraiza reconoció que los contagios han ido en aumento en todo el estado. Lo anterior debido a que la población ha relajado las medidas de prevención y subrayó que el tema no acabará si la gente no cumple las medidas de prevención como: el uso del cubrebocas y de alcohol en gel, así como el lavado de manos con agua y jabón y respetar la sana distancia.

Agregó que todavía tienen dosis disponibles de la vacuna Cansino e invitó a la ciudadanía que aún no se ha vacunado contra Covid-19 para que aproveche y complete el esquema o se inmunice por vez primera. Pues recordó que la vacuna es una gran ayuda para evitar cuadros graves de Covid o muertes por esta causa.

