La prueba piloto de la aplicación estatal Uber Guanajuato ya comenzó en León, y se replicará en las principales ciudades del estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Gobierno inició en León la prueba piloto de la aplicación móvil para el servicio de transporte privado del Gobierno del estado, mejor conocida extraoficialmente como ‘Uber Guanajuato’. En estas primeras pruebas, se calculará la tarifa que se implementaría en la plataforma, informó el subsecretario de Servicios a la Comunidad, José Luis Manrique Hernández.

El funcionario detalló que la prueba piloto la lleva la empresa contratada para el desarrollo de la plataforma móvil del Gobierno estatal. El programa piloto se hizo en 500 taxis concesionados durante una semana. Con el fin de calcular la tarifa, se tomaron en cuenta factores como tiempo, distancia y tráfico, igual que lo hacen las plataformas digitales internacionales.

“A groso modo, son 500 taxis de la ciudad de León. Bajaron la aplicación denominada Taximetro, pero no es la que va a ser, ojo, es una aplicación con la que la empresa está midiendo las fórmulas y calculando los números y los algoritmos para determinar en determinados momentos del día y de la semana, puede ser a las 7:00 de la mañana, a las 2:00 de la tarde, hora pico, en la noche… Tenemos que hacer todos los cálculos posibles en la ciudad más grande que es León, la que más tráfico tiene, la que más vehículos tiene, la que más servicio de transporte privado puede hacer y más servicio concesionado hay”, dijo.

El subsecretario de Servicios a la Comunidad de Guanajuato, José Luis Manrique Hernández. Foto: Lourdes Vázquez

Replicarán programa piloto en todo el estado

El funcionario estatal informó que se está a la espera de que la empresa entregue los resultados de dicha prueba piloto, que contendrán el cálculo de la tarifa así como los algoritmos y las fórmulas utilizadas. Esto para que, a través del propio personal de la Dirección de Transporte, inicien las pruebas piloto en el resto de los municipios del corredor industrial: Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, así como Guanajuato capital y San Miguel de Allende.

“Estamos esperando que me entreguen los resultados. No espero tardarme más de 15 días en lo que me puedan entregar la información. Que me entreguen las fórmulas y los algoritmos y poder estar capacitando de manera inmediata al personal de la Dirección de Transporte para en ese momento poder estar replicando en los demás municipios”, explicó.

En lo que respecta al registro que habrán de realizar quienes estén interesados en prestar este servicio, señaló que los transitorios en la reforma de la Ley de Movilidad para el Estado y los Municipios establecen un plazo de 180 días para la conformación del mismo. Con esto, afirmó que no solo están en tiempo, sino que el proceso va adelantado.

