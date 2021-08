Misteriosos son los caminos del señor, reza el adagio popular cuando no se encuentra lógica o explicación a un hecho. Por eso, cuando nos enteramos que Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria de León, declaró con toda prudencia que están en espera una serie de determinaciones sobre la fiesta mayor leonesa en enero de 2022 y la propia feria de verano del año venidero, por esperar que las autoridades sanitarias ofrezcan luces sobre las condiciones de la pandemia de covid-19, nos llamamos a sorpresa.

El hombre que a toda costa hizo la feria de verano en julio pasado, a pesar de todas las advertencias sobre el riesgo de la aventura, tanto en el campo de la salud pública –estábamos entrando a una tercera ola de la pandemia- como económico, ahora se muestra precavido y lejos del protagonismo que asumió en el pasado, dejando las decisiones a otros.

Para quienes conocen al llamado ‘Castor’ , nos indican, este cambio de actitud no viene de arrepentimientos o madurez en torno a lo que sucedió con su pasada feria de verano, donde tuvo que recular e hizo gratuito el acceso porque la gente desairó la fiesta, que aunque se publicitó oficialmente como “exitosa”, en realidad fue un rotundo fracaso para la mayoría de los comerciantes, que se consideraron defraudados por la organización, pues no hubo el público prometido y sólo el patronato salió indemne, porque sí cobró por los espacios.

El misterio puede encontrar respuesta en el hecho de que en la toma de decisiones sobre la Feria Estatal de León pesará y mucho las determinaciones de la nueva alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, que no piensa poner en riesgo ni a la población ni al prestigio de su administración; cuenta con el apoyo del gobernador en este proceso de transformación hacia la gobernanza en León. Nada más asuma el poder el próximo 10 de octubre, expondrá a los organismos descentralizados la necesidad de una mayor interacción con la sociedad y de mayor vigilancia y control del Ayuntamiento. Y el Patronato a cargo de Juan Carlos Muñoz, que aspiró a la candidatura que finalmente fue de Alejandra, también deberá alinearse.

También nos comentan que en Paseo de la Presa nada bien cayó la serie de resultados y excesos que se dieron en la Fiesta de Verano, pues el presidente del Patronato ofreció escenarios de éxito que no fueron tales y hasta se expuso a mucho a los asistentes en materia de salud pública, como en los conciertos nocturnos, que más parecieron negocio particular.

El informe dado de que sólo hubo un contagio resultó risible para cualquiera que tuviera una mínima noción de epidemiología. De manera extraoficial, personal dentro de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, cita que hubo mal sabor de boca, pues se consideró al evento como propagador del coronavirus entre la población, aunque debieron callarlo. Disgustó que se puso por encima un negocio a la salud de los leoneses. Resultó afortunado, al final, que la misma población no haya asistido en el número que se esperaba, aunque la variante Delta pudo encontrar un buen punto de cultivo que encuentra camino a su máxima expresión en agosto y septiembre.

Y el boom económico, de recuperación, que se prometió no fue tal. Para el patronato el evento salió de panzazo. Así, la experiencia acumulada y la forma de tomar decisiones de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, muy diferente al saliente Héctor López Santillana, podría ser la fuente de la prudencia. Juan Carlos Muñoz no quiere cargar con todo el peso y menos tener encima a los expositores, que ya agraviados, no quieren arriesgar de más para enero. Hay apartados “pero con cautela”.

Sorprende la actitud del ‘Castor’, pero es bienvenida la prudencia. Deberá abandonar su burbuja. Que lo sucedido sea para bien.