Proyecto de desarrollo ecológico se podría retomar en este mes

Gilberto Navarro

Guanajuato.- En este mes, se podría retomar el proyecto del programa municipal de desarrollo ecológico y ordenamiento territorial después de realizar mesas de trabajo para subsanar las observaciones por las que se rechazó en el Ayuntamiento para volverse a discutir en diciembre.

El sábado pasado, el proyecto que tomó más de cuatro años en construirse, fue rechazado por mayoría en el pleno del Ayuntamiento capitalino, lo que causó que varias voces se alzaran en torno del tema, tal como el del regidor panista, Carlos Chavez, quien señaló que, sería necesario “Comenzar de cero”, con el proyecto, tras su rechazo, esto en contraste a lo que declaró el diputado del PVEM, Israel Cabrera, al considerar que, no sería necesario reiniciar con la elaboración del documento.

Al respecto el alcalde Alejandro Navarro, se dijo dispuesto al dialogo entre todos los interesados.

“Estoy en la mejor disposición hacer una mesa de dialogo, franca, abierta, donde estén los medios de comunicación, donde no se esconda nada, para que salga el programa, andan diciendo que yo no quería, estoy convencido que, con los actores sociales como los colegios y los medios de comunicación, va a existir la presión suficiente para que salga el programa, y estas llamaditas que quiere que se sigue congelando, no van a poder aguantar la presión”.

Afirmó que, se retomará el proyecto, pero no será necesario retomarlo desde el principio, sino que habrá mesas de trabajo con los ediles que votaron en contra para que contribuyan con un nuevo documento, en que se subsanen las observaciones.

“Vamos a volver abrir, con todos los que tengan que estar, para que salga con mesas de trabajo, estaré viendo como es el mejor esquema, donde nadie meta mano y sean todos escuchados, que dicen que es lo que falta y estos 8 o 9 personajes del Ayuntamiento que dijeron que no habían sido escuchados, que nos digan en que quieren participar”.

Sostuvo que, aunque aún no hay una fecha firme para estas mesas de trabajo, serán en este mes, con miras a que antes de que termine el año, podría volver a turnarse al pleno.

“Si siguen insistiendo en lo público que quieren beneficiar a una sola persona, o a dos o a tres, ese discurso no lo aguantan con prensa, con público y en sociedad, lo aguantan en una sesión virtual nada más”.