Proyectan núcleos habitacionales para acercar vivienda a los trabajadores

Silao.- En un proyecto de la iniciativa privada a largo plazo, se pretende generar núcleos habitacionales alrededor de Guanajuato Puerto Interior, para acercar la vivienda a los trabajadores y estén cerca de sus fuentes de empleo, y no queden en fraccionamientos “fantasma” como el que se ubica a un costado del parque industrial Fipasi.

Así lo informó Luis Quiroz Echegaray, director general de Guanajuato Puerto Interior, al referir que ante todo estos desarrollos habitacionales deberán de tener todos los servicios básicos, así como guarderías, centros de comercio, escuelas y lo que demanda una familia.

Refirió que una vez elaborado ese proyecto será necesario presentarlo al Ayuntamiento de Silao, porque se tiene que apegar a toda la normatividad establecida y es un proyecto donde se conjuntan varios servicios. “Los empresarios no están de acuerdo en que se hagan proyectos de dispersión, en donde no se alcancen a dar los servicios que pretenden los trabajadores; ellos no quieren vivienda que no esté aparejada con una guardería, una institución de educación, mercados y transportes etc. y la única forma es con un proceso de visión conjunta será generar la masa crítica que permite estos servicios” aseveró.

Y es que destacó que en Guanajuato Puerto Interior se tiene aproximadamente un registro de 17 mil trabajadores, de los cuales el 50% son gente de Silao, el 20% de León y un 20% de Irapuato y el 10% de comunidades alrededor del puerto seco. Luis Quiroz de momento dijo que se están facilitando las gestiones con el Infonavit y todas las facilidades al gremio de Puerto Interior, considerándolos a todos como grandes empleadores. Dejó en claro que la idea central es darles prioridad a los trabajadores de Guanajuato Puerto Interior que tienen necesidad de vivienda.

