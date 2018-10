Provoca desacuerdo decisión sobre NAIM

Ahora todo es desconfianza, afirma titular del CCEL; Empresarios, panistas, priistas y PVEM critican consulta y el resultado. El diputado Miguel Ángel Chico sale a defenderla

Staff Correo*

Estado.- El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, cuestionó la determinación de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en base a una consulta, método que también criticaron el alcalde irapuatense, Ricardo Ortiz; el líder del PVEM en la entidad, Sergio Contreras Guerrero, y el presidente el Comité Directivo Municipal del tricolor en Irapuato, José Arrache Munguía.

Es un acto populista, según Ricardo Ortiz

En tanto, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que las consultas ciudadanas sólo son actos populistas que no le abonan nada a la democracia y hacen perder tiempo.

Mencionó que si se va a consultar, que se consulte todo y no sólo temas que le convienen a una sola persona o partido, y sobre todo algo que le interese a todos, como es el tema del aborto y en el que todos pueden opinar al respecto, y no una consulta técnica sobre un aeropuerto.

“A mí me parece que consultar lo que me conviene, consultar bajo esquemas totalmente irregulares no es una forma democrática de gobernar. Por otro lado, hay una democracia representativa: si te escogió el pueblo es para que tomes decisiones, para que te hagas llegar de un equipo adecuado; el pueblo no está para consultas de todo, eso es perder el tiempo, es populismo; eso no le abona en nada a la democracia”, agregó.

“No podemos, como funcionario público, perder el tiempo en darle seguimiento a temas que no tienen validez jurídica, que se hacen bajo el lema de un partido político, y en tercera, ni siquiera es el tiempo López Obrador; todavía no es presidente de la República”, comentó ante la posibilidad de que las consultas públicas se repliquen en todos los niveles de gobierno del país.