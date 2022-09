Proveedores transexenales

LLAMA LA ATENCIÓN que el Presidente Andrés Manuel López Obrador critique gobiernos del pasado bajo el principio de “no somos iguales”, pero en eso de adjudicar contratos, son idénticos.

Resulta que la empresa El Mundo es Tuyo, señalada como la “favorita” del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, ya se ganó la venia de la 4T en este sexenio.

Y es que solo en lo que va de este año otorgó 31 contratos por 193 millones de pesos, para que funcionarios de 29 dependencias federales realicen sus viajes nacionales e internacionales.

De 2002 a 2021, El Mundo es Tuyo SA de CV, ha obtenido alrededor de mil 240 contratos por más seis mil 465 millones de pesos, 66% de ellos por adjudicación directa.

Pese a ello, hasta ahora no se sabe quién es el dueño, solo que el representante legal es un abogado de nombre Marco Antonio Cárdenas López.

La compañía ofrece servicio de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales para privados y gobierno, entre ellos al IMSS, que dirige Zoé Robledo.

Apunte también a la Cancillería de Marcelo Ebrard, la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O y la CFE que dirige Manuel Bartlett, entre otras dependencias públicas.

Sobre los nuevos contratos destacan nueve adjudicaciones directas por 29 millones 673 mil 041 pesos para el IMSS, la Conafort, la Conagua, la Secretaría del Trabajo y el Conacyt.

Asimismo, apunte al Inai, el Inmujeres, la Prodecon, Banobras, el Banco del Bienestar, el Indep y las secretarías de Energía, la Función Pública y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Le hemos platicamos aquí que el gobierno de AMLO también ha perpetuado negocios a empresas que han sido proveedoras de gobiernos pasados, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos.

El caso más ilustrativo es Operadora de Comedores Saludables, una filial de La Cosmopolitana, de Jack Landsmanas. La 4T le ha dado 48 contratos por más de mil millones de pesos. La mitad de ellos por adjudicación directa.

Proveedores transexenales

Lee también: ¿Y la ‘pobreza franciscana’? Secretaría de Cultura gasta 15 mdp para traer a Serrat al FIC

Proveedores transexenales

ALFREDO DEL MAZO Maza efectivamente está metido ya en la operación de la alianza de oposición para retener la gubernatura del Estado de México. Como le platicamos, ha escuchado la voz de ex gobernadores como César Camacho, Emilio Chuayffet y Arturo Montiel que tienen su apoyo incondicional, Eruviel Ávila más conservadoramente, y Enrique Peña Nieto más discreta. Del Mazo hizo a un lado al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien ha optado hasta ahora por no meterse en la negociación que el mexiquense sostiene de forma directa con Anuar Azar, el dirigente del PAN en el Edomex, lo que habla también de la no intromisión del presidente blanquiazul, Marko Cortés. Tras el destape que éste último hizo del diputado y ex presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, los panistas elevaron el costo de la candidatura única. Pero aún con ello y la todavía indefinición de las priístas Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, se asegura que habrá una abanderada en coalición PRI, PAN y PRD que no necesariamente tendría el sello de Va por México.

SÍGALE LA PISTA a un nuevo jugador en el negocio de renta de autos. Se trata de Car One, de Abelardo Osuna Cobos, un personaje ligado a los gobiernos de oposición a la 4T, principalmente al de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y a los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez y Samuel García. Este polémico empresario ha estado relacionado en diversos escándalos a través de sus familiares y negocios, además de que sus vehículos estuvieron involucrados en la desaparición de usuarios. Car One, firma de origen en el norte del país, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado, intenta obtener jugosos contratos en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la ayuda de un padrino que lo habría colocado con actores políticos clave en las licitaciones de la actual administración. Sin embargo se conoce que ya se giró una orden a todas las secretarías para informar que esta compañía es y fue una de las favoritas de los gobiernos de oposición, por lo que no hay forma que entre con los de Morena.

EN PLENAS REVISIONES de la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, hasta la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo arribaron ya señalamientos por presuntas irregularidades en compras registradas por este mismo organismo, ya bajo el mando de Leonel Cota Montaño. Específicamente, se comenta de una denuncia una adjudicación directa de la subsidiaria Diconsa por la friolera de casi 10 mil millones de pesos a una pequeña razón social denominada Jabonera la Espuma SA de CV, cuyo representante legal es Manuel Ambriz. Según la plataforma CompraNet, la nueva versión de la Conasupo que surgió a la vera del gobierno de la 4T, habría comprometido en esas adquisiciones hasta el 80% del presupuesto con el que se cuenta para abastecer sus 25 mil tiendas rurales, por lo que no se descarta que el asunto se sume a las investigaciones que sobre Segalmex se llevan en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada que lleva Alfredo Higuera.

AÚN SIN SER solicitado por el PAN, que preside de Marko Cortés, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se trabaja ya en un análisis sobre el posible financiamiento de la delincuencia organizada a las campañas políticas, el cual es impulsado por el propio magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. El tema, emanado por primera vez de uno de los integrantes del pleno y no por una de las partes en conflicto, tiene dedicatoria al cada vez más escandaloso pleito que sostiene el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el mandatario electo, Américo Villarreal, y busca anular los comicios del pasado mes de junio con un intenso cabildeo del exsenador panista, Roberto Gil Zuarth. El cambio de gobierno en la entidad, si finalmente llega a concretarse, está programado para finales de la siguiente semana. Pero para como se está poniendo la batalla el desenlace está de pronóstico reservado.

LA RECUPERACIÓN POST Covid impulsó en 21% la demanda de combustibles en el mercado interno, negocio del cual Pemex obtiene la parte más importante de sus utilidades. Solo por darle un ejemplo, las entradas por este concepto se incrementaron 89% para la petrolera en el primer semestre de 2022, comparado con un año antes.

A principios de este año, Octavio Romero Oropeza, cabeza de Pemex, lanzó el programa de reparto de última milla con el fin de garantizar este abasto a tiempo y de manera segura, surtiendo a siete mil gasolineras, las cuales busca incrementar a nueve mil para el cierre de este año. A la fecha, los autotanques dentro de esta estrategia realizan un promedio de tres mil 397 viajes diarios.

Proveedores transexenales

Quizás te interese:

JRP

Proveedores transexenales