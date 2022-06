La regidora ‘Güera’ Limón afirmó que hace falta reforzar los protocolos contra la discriminación LGBTQ+ en León, en escuelas y dependencias

Carolina Esqueda

León.- La regidora Lucía ‘La Güera’ Verdín Limón consideró necesario institucionalizar los protocolos contra la discriminación de la población LGBTQ+ tanto en dependencias de gobierno como en los espacios educativos, donde ya suman 10 secundarias y preparatorias que de manera independiente le han solicitado talleres sobre identidades de género para lograr la inclusión de sus estudiantes trans.

“Hemos ido a dar talleres a las escuelas porque ya no solo es una situación de orientación sexual, sino de identidad de género. Tenemos algunos casos en las escuelas públicas donde las adolescencias lo están presentando y tienen que ser reconocidas en todos sus derechos. Y no han sido los espacios directivos quienes les han impedido ejercer su identidad, sino la comunidad estudiantil, o padres y madres que en ocasiones no están preparados o conscientes de lo que está sucediendo”, dijo al respecto.

La regidora destacó que los acercamientos de las escuelas se intensificaron a raíz de que su llegada a la regiduría. Esto ya que ‘La Güera’ Limón asumió su cargo desde su militancia LGBTQ+, aunque estas actividades ya las hacía como parte de una organización a favor de los derechos humanos.

“Nos hemos vuelto un parteaguas importante para que las personas de poblaciones LGBTQ+ nos busquen y digan: ‘¿Cómo hacemos esto?’. En espacios públicos de bajo alcance económico ya lo hacíamos de forma gratuita como organizaciones civiles. Ahora le damos otra perspectiva, e incluso tratamos de gestionarlo con las direcciones correspondientes para que pueda hacerse de forma mucho más transversal”, añadió.

Reprueban dependencias municipales en protocolos contra la discriminación

‘La Güera’ Limón también señaló que las dependencias municipales en su mayoría no están capacitadas en protocolos contra la discriminación de personas trans o no binarias, ni tampoco contra poblaciones indígenas o migrantes. Esto según los resultados de una evaluación realizada de forma interna por el Municipio, donde solo dos dependencias reunían los requisitos.

“Se hizo todo un análisis de quiénes conocen los protocolos contra la discriminación; quienes tienen instancias específicas para trabajar la discriminación no solo LGBT sino de todo tipo, y resulta que son las menos”, destacó.

Debido a esto, urgió al Municipio a sumarse a este reconocimiento, especialmente dentro del mes del orgullo gay.

