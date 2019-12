Protestan en calles de Tlaxcala por… ¿no alcanzar boletos para Carlos Rivera?

El cantante realizará una presentación pero cientos de personas no lograron un pase para disfrutar del concierto gratuito por lo que mostraron su descontento

Tlaxcala.- El gobierno de Tlaxcala anunció la presentación del cantante Carlos Rivera en la inauguración del estadio ‘Tlahuicole’, un evento que sería totalmente gratuito pero que se llevaría a cabo mediante boletaje para evitar problemas.

La demanda fue tal que varias personas que querían entrar al concierto se formaron desde mucho tiempo de anticipación para lograr conseguir un boleto, sin embargo fue tanta la gente que rápidamente se acabaron.

“Ya no nos quieren dar boletos y no se vale. Estamos formados desde muy temprano”, reclamaron las personas, que desde muy temprano se formaron en las 10 taquillas del recinto para obtener su boleto para ver al exacadémico.

Esta situación causó indignación entre los fans del cantante por lo que comenzaron a mostrar su descontento con consignas y finalmente con el cierre de algunas calles.

Los tlaxcaltecas señalaron que mantendrán el bloqueo hasta que los organizadores den una solución y les den boletos.

Según se dio a conocer en taquilla sólo se repartieron mil boletos, cuando habían anunciado que repartirían 10 mil.

Sucedió en Tlaxcala 🙄Cierran calle 😵NO por seguridad, NO por agua, NO por empleo, NO por alimento, NO por medicinas, NO por derechos humanos. Cerraron vialidad por boletos de Carlos Rivera 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/NAZLTIaU6c

— Qué chula es Puebla (@PueblaEsChula) December 6, 2019