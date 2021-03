Silvia Sandoval

Irapuato.- Clientes de la empresa de préstamos ‘Metafinanciera’, ubicada en la Torre de Cristal del bulevar Diaz Ordaz, se manifestaron afuera de sus oficinas en contra de las malas prácticas que, a decir de ellos, realiza la empresa al no querer negociar deudas de un préstamo grupal, donde sólo una persona debe y las demás están al corriente de sus pagos.

Los afectados aseguran que los empleados jurídicos de dicha empresa allanan sus domicilios para embargar las cuentas colectivas que no se han pagado por prestamos grupales; aseguran que se manifestarán de manera permanente si no llegan a un acuerdo.

Julio César Rodríguez, de la Organización Proletaria de Irapuato (OPI), informó que los afectados pidieron su apoyo para manifestarse fuera de las oficinas de la financiera a fin de presionar a que eviten allanar los hogares en busca de pagos que ellos no deben, “Apoyamos a las amas de casa que pidieron prestamos en conjunto de hasta cuatro mil pesos, pero siempre habrá alguien que no paga a tiempo y la financiera quiere embargar bienes que no son de los deudores, pero como es deuda conjunta, ellos quieren negociar y la parte jurídica no se presta a las negociaciones” aseguró.

Por su lado, Karla Moreno, afectada directa del cobro del préstamo grupal, aseguró que entre seis personas solicitaron dinero de manera individual por cuatro mil pesos, pero una de las del grupo solicitó 20 mil pesos, todos con sus respectivas garantías.

“La licenciada del jurídico ha ido a nuestros hogares y se instalan todo el día, han embargado televisiones, y refrigeradores además de lavadoras, nosotros estamos al corriente, pero hay una persona que dejó de vivir en Irapuato, se fue a un lugar que nosotros no sabemos y nos exigen pagar su parte sin negociación ni mediación, no negamos que debemos pagar porque aceptamos el préstamo grupal, pero nos intimidan y nos agreden para pagar y eso no es justo” indicó.

LC