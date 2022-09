Ciudadanos interrumpieron una sesión del Ayuntamiento para mostrar su descontento hacia la propuesta de endeudamiento de Ale Gutiérrez

Carolina Esqueda

León.- Un grupo de manifestantes en contra del endeudamiento interrumpió momentáneamente la sesión de Ayuntamiento mientras se discutía el tema. Ellos increparon directamente a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos por no haberlo consultado con la ciudadanía.

“Debió consultar con la ciudadanía leonesa si queríamos deuda”, gritó una de las inconformes luego de que Gutiérrez Campos pidiera al regidor morenista Antonio Cabrera Morón terminar con su participación por haber excedido el tiempo.

Las mujeres, que se habían mantenido en silencio con una protesta visual con cartulinas, abandonaron la sala por cuenta propia. Esto antes de que se determinara proceder contra ellas por haber incumplido con la disposición de no alterar el orden durante la sesión.

Ale Gutiérrez identifica a una manifestante

La alcaldesa afirmó que una de las manifestantes, identificada como Helen Guadalupe Mena Martínez, también es responsable de haber vandalizado las casas de enlace de diputados federales del PAN, llamándolos traidores a la patria. Esto luego de que los legisladores votaron en contra de la reforma eléctrica de AMLO.

“Voy a hacer algo que políticamente no es normal, pero la persona que acaba de hacer el señalamiento, tenemos evidencias de que ha pintado casas de diputados y donde ha venido a hacer manifestaciones con todos los temas. O sea que no es en particular de la deuda, sino que acostumbra utilizarlos para hacer este tipo de manifestaciones” dijo Gutierrez Campos, luego de que las manifestantes dejaron la sala.

