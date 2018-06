Protegerá periodistas y espera se resuelva asunto sanitario: Márquez Márquez

Aunque ya no lo realizará, espera que en el futuro se concesione un servicio de procesamiento de basura para generar energía y además publicará Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En la próxima administración estatal se tienen que realizar los proyectos para la construcción de rellenos sanitarios regionales, de lo contrario habrá un problema ambiental muy fuerte. Así lo señaló el gobernador Miguel Márquez Márquez quien recordó que éste fue un proyecto que presentó el año pasado y que ahora está plasmando en el Plan de Desarrollo 2040.

“Ahorita están viendo estudios, ya no me tocaría a mí, por los tiempos ya no me alcanzan pero estoy seguro que esto va a ser una realidad en la próxima administración (…) es un tema inevitable, eso se los garantizo, en la próxima administración o se hace este tipo de proyectos o va a haber un problema ambiental, yo ya veo a muchos de ellos que son el tema municipal que ya no soportan mucho, ya están al límite en sus rellenos”.

No obstante, a decir de Miguel Márquez se tendría que ir más allá, desde concesionar el servicio y el procesamiento de la basura, “hay empresas que ya están haciendo estudios porque ven condiciones de carácter regional, lo que interesa es el volumen de la basura para poder procesar y generar energía, esto es algo que ya está planteado (…) inclusiva ni siquiera requiere inversión pública, ya los concesionarios lo hacen, generar energía y se convierte en un círculo virtuoso, lo que requieren es darle volumen y por eso se habla de que sea regional”.

Trabajan en reglamento

Por otra parte, el gobernador del estado adelantó que ya se trabaja en la elaboración del reglamento de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esto en el marco del día de la Libertad de Expresión.

“Estamos ya trabajando el proyecto del reglamento para que ustedes lo puedan revisar, porque una ley sin reglamento difícilmente puede operar, entonces es importante su punto de vista y comentarios, para que pueda ser publicado”.

Afirmó que en los seis años de su gobierno siempre ha sido respetuoso con el tema de la libertad de expresión tanto en lo personal como de forma institucional.

Y señaló que “en algunas ocasiones lo hemos dicho, coincidimos y en otras no, pero al final del día reconocemos que este valor de la libertad de expresión hay que cuidarlo, es un principio básico de la democracia”.