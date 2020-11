Roberto Lira



Celaya.- Aunque se tiene contemplado prohibir la instalación de comercios en el templo del Santuario de Guadalupe, así

como los festejos en colonias y comunidades, la Dirección de Protección Civil no tiene claro como se realizará la

operatividad, asimismo, el titular de la dependencia, Luis Ramón Ortiz Oropeza, señaló que no se buscará la

confrontación con la ciudadanía y está deberá afrontar su responsabilidad.



A dos semanas de los festejos de la Virgen de Guadalupe, el director de Protección Civil no tiene conocimiento si

el templo en el que se celebra a esta festividad permanecerá cerrado, dijo, que esa decisión se consultará con el

obispo Benjamín Castillo Plascencia, sin embargo, resaltó que por parte de la Diócesis no están permitidas las

fiestas patronales.

“Recordar que en el Semáforo, incluso en el amarillo, no estaban permitidas ninguna fiesta patronal, esto no deja

de ser una fiesta patronal como tal y ahorita que estamos en semáforo naranja por parte del estado pues seguimos

en esa condición entonces es por eso que lo sé va a permitir que se lleve a cabo este año; cuando se empiecen

las gestiones para los permisos se tendrá que negar los mismos”, comentó Ortiz Oropeza.

Asimismo, resaltó que la decisión de cerrar o no el templo del Santuario de Guadalupe será de la Diócesis de

Celaya, sin embargo, aún cuando se cierre la ciudadanía deberá no asistir a los lugares de culto.

De la misma manera, Ortiz Oropeza mencionó que se tiene contemplado que esta celebración lo sólo se lleva a

cabo en el Santuario de Guadalupe, también en comunidades y colonias se realizan festejos, lo que resulta casi

imposible detener a la gente y puso de ejemplo la festividad de San Judas Tadeo, en la que los feligreses acudieron

aún con la cancelación de la fiesta.

“Nosotros no vamos a tener ningún enfrentamiento, como dirección yo no permitiré jamás que mi personal se

exponga a querer regresar a alguien a su casa para que no vaya a ver un santito, ninguna de las direcciones va a

exponer a su personal, no sería lo correcto, cada quien asume sus riesgos”, comentó el funcionario.

