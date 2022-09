El Congreso solicita a León un informe sobre las acciones de la Secretaría de Seguridad para salvaguardar la integridad de las mujeres

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato aprobaron exhortar al Gobierno de León para que rinda un informe sobre las acciones preventivas y correctivas que implementará la Secretaría de Seguridad municipal para salvaguardar la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes. Esto respecto al caso de la niña Dulce de 12 años, a la que detuvieron de manera irregular el año pasado.

Además piden que el Municipio atienda una recomendación hecha por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).

Estas resoluciones se dan casi un año después de que elementos de la Policía de León detuvieron a Dulce el 16 de octubre del 2021. Tras su arresto, liberaron a la menor sin dar aviso a sus familiares, por lo que permaneció desaparecida por casi dos meses.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, quien formuló el punto de acuerdo, señaló que si bien el Gobierno de León envió información sobre la detención de la menor de edad, dicho informe no solventa lo que se solicitó en el punto de acuerdo.

Policía de León. Foto: Archivo

León no entregó la información solicitada

“Nos dan un poco de información sobre los principios y los protocolos bajo los cuales actúa la policía, por lo que su aplicación no representa una medida ni preventiva ni correctiva como se solicita en el exhorto. También lo que menciona al documento sobre diversos servicios que se prestan, menciona un grupo especial de mujeres seguras, tales como atención a la víctima, trabajo social, psicológico, que reconocemos por supuesto, pero no atiende a la naturaleza del exhorto. Es decir, ¿cuáles fueron las medidas correctivas y preventivas que a la fecha ya no conocimos?”, cuestionó.

Rocha dijo que con este exhorto se busca sentar un precedente no solo para la Policía de León, sino para el resto de las policías municipales. Además, habla de la observancia que tiene el Congreso de Guanajuato en su carácter representativo pero también de fiscalización y control.

“Porque luego nos enteramos por medios de comunicación sobre hechos que violentan derechos humanos a través del impacto mediático, pero después ya no sabemos qué sucede. Aparte que estamos hablando de una mujer, es una menor de edad”, concluyó.

La diputada Yulma Rocha. Foto:Archivo

Caso Dulce Melissa cimbra a la ciudad zapatera

El 16 de octubre de 2021, la menor Dulce Melissa de 12 años de edad salió en compañía de su hermano y una vecina a la tienda. Desde entonces sus familiares no volvieron a saber de ella.

La mamá de la menor platicó que al no saber de su hija y su hermano salió a buscarlos. Ahí observó que otra persona traía de la mano a su hijo de 6 años, pero no estaba Dulce.

Dentro de la narración de la madre, se sabe que policías detuvieron a la vecina que iba con Dulce porque llevaba un cuchillo.

La madre de Dulce, llamada Reina, intentó buscarla en las delegaciones de la policía al saber que habría sido detenida. Pero ningún funcionario le pudo brindar la información del paradero de su hija.

Horas más tarde la mamá de Dulce marco por teléfono y le confirmaron que su hija estaba detenida. Sin embargo, no le dieron los motivos de la detención.

Dulce desapareció tras su liberación

Reina acudió a la delegación de policía pero le comentaron que su hija ya había quedado en libertad. Desde esa noche, los familiares dejaron de saber de ella.

Por lo anterior la Fiscalía General del Estado inició con una carpeta de investigación y se activó una alerta Amber.

Finalmente, el 11 de diciembre la Secretaría de Seguridad de León informo que este sábado logró la localización de la menor Dulce Melisa. La menor habría sido ubicada y recuperada en la zona de Las Joyas. Esto “gracias a información recabada por los grupos especiales de la corporación y a datos aportados por la ciudadanía, como el grupo de búsqueda ‘Madres Guerreras de León’“.

Policía de León ya tiene antecedentes de abuso y violencia de género

Esta no es la primera polémica de la Policía de León en temas de abuso de autoridad y violencia de género.

En agosto de 2020, la SSP de León despidió y arrestó a dos policías cuando se demostró que ultrajaron a una menor de edad que acababa de salir de un bar y esperaba a sus amigos en la Plaza Expiatorio.

Después se demostró que los dos policías culpables del abuso ya tenían antecedentes de violación de derechos humanos. Pero a pesar de eso, continuaron en la corporación.

En primer lugar, el policía Juan Miguel Domínguez tenía dos recomendaciones de la Prodheg.

La primera y la más grave, se dio por uso excesivo de la fuerza. Esta ocurrió en julio de 2015, cuando el oficial intervino en una persecución contra un grupo de jóvenes que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública en la colonia Anaya.

El operativo se salió de control debido a que los jóvenes se resistieron al arresto, y en la disputa de pronto dos de ellos cayeron heridos, uno con un tiro en la cabeza y otro en el cuello –ambos sobrevivieron—.

Ambos policías ya tenían irregularidades

Los dos policías involucrados en el abuso a la menor. Foto: Archivo

Con base en la información que recabó la PDHEG en el expediente 216/15-A, se demostró que el único que usó su arma de fuego fue el policía Juan Miguel Domínguez, sin que hubiera un riesgo real e inminente en contra de él o sus compañeros, lo que implicó un uso excesivo de la fuerza.

Ese mismo policía, ese mismo año se vio involucrado en otro caso de abuso de autoridad. Esto porque se acreditó que detuvo a un joven, al que además lesionó, porque le molestó que lo videograbara cuando la Policía Municipal intervino en una riña en la colonia La Escondida.

Por su parte, el otro oficial involucrado en el abuso, Eduardo Armando Carpio Domínguez, también contaba con antecedentes ante la Prodheg.

Esto porque una menor de edad sufrió severas lesiones luego de caer de la parte trasera de una patrulla, cuando iba en marcha. El hecho ocurrió porque el oficial Carpio Domínguez no la aseguró conforme a los protocolos establecidos.

A pesar de estos antecedentes, los dos policías se mantuvieron en las filas de la Policía de León hasta agosto de 2020, cuando abusaron de la menor de edad.

