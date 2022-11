La secretaria de Gobierno confirmó que en la entidad hay más de 20 buscadoras que cuentan con el mecanismo de protección

Irapuato.- En Guanajuato, más de 20 mujeres integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tienen mecanismo de protección. La secretaria de Gobierno Libia García Muñoz Ledo, aseguró que María Carmela, buscadora de Abasolo que murió asesinada violentamente, no solicitó protección.

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas señalaron que es necesario reforzar las medidas de seguridad, porque al realizar los trabajos de prospección, sus vidas corren peligro.

“Lo que hemos estado haciendo, derivados de que no puede haber un solo protocolo para todos los colectivos dada la diversidad de realidades y de regiones en las que cada una de ellas se desempeña, lo que hoy estamos haciendo y se está terminando es un levantamiento para realizar protocolos individualizados por cada colectiva, a través del consejo de protección a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos para generar un protocolo específico. Porque no para todos los colectivos es igual, inclusive dentro de un mismo colectivo hay realidades diferentes”, dijo García Muñoz Ledo.

Señaló que en la entidad más de 20 buscadoras cuentan con el mecanismo de protección. Y sobre María Carmela, mamá buscadora que mataron en Abasolo, confirmó que no contaba con esta protección porque no la solicitó.

“En ningún momento se había acercado”, sostuvo.

No hay mal manejo de dinero en la Comisión Estatal de Búsqueda

La secretaria de Gobierno confirmó que en la Comisión Estatal de Búsqueda no hubo mal manejo de recursos públicos, esto después de que se regresaron más de 9 millones de pesos del presupuesto otorgado por la Comisión Nacional de Búsqueda entre 2020 y 2021.

Dijo que este dinero se etiquetó exclusivamente para la compra de vehículos, y que no pudo concretarse debido a la escasez mundial de chips. Precisó que este fondo no puede ocuparse para comprar otros artículos y/o herramientas.

“Las propias reglas de operación de este recurso establecen que si hay un ahorro en economía, se tienen que regresar. Esto obedece a esta economía en el primer año, en el segundo año fueron vehículos que no pudimos adquirir por el tema de los chips y que también no podemos usarlos en otra cosa, se tiene que regresar… No es que nosotros queramos reintegrarlo, si tendríamos en que ocuparlo aquí. El problema no es que no queramos ocuparlo, o que no tengamos en qué ocuparlos, pero las propias reglas de operación primero nos piden que se presente en qué lo vamos a ocupar, en qué se va a gastar, qué es lo que se va adquirir, pero no nos podemos salir de eso y obligatoriamente tenemos que regresarlo a la Tesorería de la Federación”, explicó.

Libia Denisse comentó que este recurso podría ser muy bien aprovechado para un segundo Instituto forense, proyecto que en coordinación trabajan la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Vamos avanzando esperamos que esto se complete, pero todavía para este proyecto no se ha solicitado recurso”, finalizó.

