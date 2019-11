Proponen opositores cancelar feria navideña por inseguridad

Consideran que no se garantizaría un evento digno, por lo que piden a la alcaldesa cancelarlo; no obstante, Elvira Paniagua los rechazó asegurando que sí se llevará a cabo

Roberto Lira

Celaya.- La oposición en el Ayuntamiento solicitó a la presidenta municipal no realizar Feria de Navidad este año ante la inseguridad que se vive en el municipio, además, a tres semanas del evento no se ha definido el esquema con el que se llevará a cabo, por lo que consideran que no se garantizaría un evento digno. En respuesta, Elvira Paniagua Rodríguez dijo que sí habrá evento ferial.

Los tres regidores independientes, dos de Morena y uno del PVEM, enviaron un oficio a la alcaldesa solicitándole la cancelación de la Feria de Navidad, en el que señalan la seguridad y el corto tiempo para la organización como motivos.

“Consideramos que a tres semanas de que arrancara, en su caso, el evento, y partiendo de que aún no se tomado una decisión sobre la organización del mismo, tal cual lo ha informado a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación, no existe ya tiempo suficiente para garantizar un evento digno, pero sobre todo seguro para las familias celayenses”, señalaron en el oficio.

Los ediles propusieron invertir los 8 millones de pesos presupuestados en infraestructura de seguridad y comenzar la planeación de la feria 2020, y para celebrar las fiestas decembrinas que se presente un programa familiar con el Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Elvira les responde

La respuesta de la alcaldesa fue contundente y señaló que “sí va a haber feria” porque -dijo- es una tradición en el municipio.

Resaltó que no coincide con la visión de los regidores, por lo que se continuará con el planteamiento de realizar un evento con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para lo cual dijo que hay tiempo, así como para organizar el evento, pues contratarán expertos en el tema.

Comentarios

Comentarios