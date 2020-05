Nancy Venegas

Irapuato.- Investigadores del Cinvestav unidad Irapuato y Laboratorio Nacional de Genómica y Biodiversidad (Langebio), propusieron a los gobiernos federal y estatal, un proyecto con el que se agilizaría la toma masiva de hasta 19 mil 200 muestras para detectar el Covid-19, con resultados rápidos y efectivos. Se requiere una inversión de 20 millones de pesos para concretar el proyecto, que también determinaría las variaciones del virus.

“Es una propuesta que le hemos hecho ya tanto el gobierno federal y estatal para hacer por secuenciación masiva la detección de Covid-19, es decir, nosotros tomaríamos el genoma del virus y la secuencia, haríamos unas pequeñas regiones del virus para hacer una detección, esto nos permite hacer un escalamiento importante porque actualmente las pruebas que se hacen para el virus no se hacen en tiempo real, digamos al estándar a nivel internacional que lo que hace, es amplificar pequeñas regiones del virus de su genoma y simplemente detectar qué está presente el virus y qué tanto virus hay en la muestra, con la secuenciación masiva haríamos fundamentalmente lo mismo, identificar pequeñas regiones del virus, detectarlas, pero además de detectarlas, descifrar la secuencia; eso nos da mayor precisión en la detección porque podríamos incluso llegar a distinguir si son variantes del virus las que estamos obteniendo o si es exactamente el mismo virus que está en todos los casos”, explicó Alfredo Herrera Estrella, director del Langebio.

“Los investigadores del Cinvestav y Langebio, presentaron el proyecto hace semanas a funcionarios estatales y federales, hasta este lunes, no habían recibido respuesta, a la iniciativa que ayudaría a tener datos reales y contundentes sobre el desarrollo del coronavirus”, indicó.

“Estamos todavía tratando de convencer al gobierno federal y al gobierno estatal, ya se la presentamos hace varias semanas y no sabemos si hay interés o no, en realidad, no ha habido una respuesta concreta, pero el gobierno federal hemos ido a varias instancias, inclusive directamente con Marcelo Ebrard, nos dijo que están analizando esta propuesta”, indicó.

Herrera Estrella, explicó que para concretar el proyecto se necesitan 20 millones de pesos, si es el objetivo es el estudio y secuenciación de 19 mil muestras de probables pacientes con Covid-19.

“Pero esto también se puede hacer en diferentes escalas, podemos trabajar desde 960 muestras a la vez, 5 mil muestras a la vez y así la inversión inicial es proporcional al número de muestras, esto de la inversión es por uno de los insumos que se requiere para echar a andar la prueba son los unigolocleótidos, que es la inversión inicial para hacerlas, podríamos tomar hasta 11 millones de personas simultáneamente”, aseguró el investigador.

