Proponen crear un lienzo charro municipal en Silao

México.- Abiud Hernández Álvarez, un usuario de Facebook, tomó relevancia luego de que diera a conocer unos videos en los que documenta cómo es que una entidad fantasmal lo ha perseguido durante años.

El hombre comenta cómo todo ha ocurrido en su casa desde el 2012 luego de que tomara un retiro en Isla Mujeres en Cancún: “Al día siguiente me salgo del retiro y decido completar mis vacaciones recorriendo la isla y la zona turística de Cancún, posteriormente al llegar a casa me doy cuenta que algunos objetos de la casa comenzaron a cambiar”.

Menciona cómo al principio creyó que alguien le estaba jugando una broma, aunque luego de que escuchara voces y pasos dejó de creerlo así; luego relata cómo el ente pareció seguirlo a la capital del país a donde se mudó: “Decido renunciar a la empresa y decido emprender mi negocio en la Ciudad de México y al llegar aquí a la ciudad la situación es muy similar en cuanto a la mecánica y a lo que esta cosa, ente o ser trata de manifestar. Nuevamente con la peculiaridad de que ahora ya es recurrente, ya es algo que me está acabando, me está estresando mucho”.

Comentó que entonces esto quiere decir que no es el lugar. sino que algo parece estarlo siguiendo: “No es la casa, no es el lugar, no es a dónde voy, a dónde me voy a quedar, me ha tocado quedarme en hoteles y ha sucedido, esta maldita situación no la detengo en donde quiera que esté, es algo que está adherido, de alguna forma siguiéndome, me siento acechado, perseguido”.

En sus videos se ve que le tiran sus libros, abren sus puertas y alguien grita y camina por todos lados. Además, resalta cómo ha percibido un fuerte aroma a mujer además de haber encontrado escrito en su espejo ‘7ZF’ con un líquido “sospechoso”; por no decir que presencia una rara luz pese a estar en la oscuridad.

A pesar de ello comenta cómo ya parece algo cotidiano todo lo que pasa a tal punto que ha llamado a la entidad con el nombre de Xya.

