Proponen ciudadanos sancionar tala de árboles

Catalina Reyes

Guanajuato.- La ciudadana Yesenia Omaña Mosqueda propuso ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local que se sancione a quienes talen árboles, aunque sea uno solo. Esto, a nombre de la organización Planeta 4, A.C., de Irapuato.

Al presentar su iniciativa de Ley de Conservación del Arbolado, explicó que “no se puede reponer el daño causado y el tiempo que se tarda en crecer un árbol”.Por ejemplo, mencionó que en Irapuato talaron los árboles del Boulevard Manuel Gómez Morín y no hubo castigo.

Pero que no sea la sanción sólo a las entidades gubernamentales. “Si los ciudadanos talan un árbol, también que se les castigue”. Dijo que la medida no sólo debe ser recaudatoria y sólo aplicar multas por talar los árboles, porque con el dinero no se repara la afectación.

“Deberían de tener más en cuenta la certificación LED, de características de los edificios, que sean verticales y no horizontales, que tengan captación de agua, luz solar”.

Yesenia comentó que uno de los beneficios de tener árboles en las calles es que si la gente camina, no suda y con esto se desincentiva el uso del automóvil.

AL