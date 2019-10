Propone Secretaría de Economía bajar aranceles, zapateros lo consideran inviable

El presidente ejecutivo del CICEG, comentó que en esta semana, el sector tendrá lista la contrapropuesta, toda vez que ve de manera inminente la reducción de los aranceles el próximo mes

Daniel Vilches

León.- La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez ya presentó la propuesta que prometió al sector calzado para hacerle frente al decreto arancelario que acabará en el mes de noviembre, sin embargo los empresarios del sector la consideraron inviable.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) mostró su desagrado ante la disminución en los aranceles considerando que es un duro golpe al sector nacional.

El presidente ejecutivo de esta cámara, Alejandro Gómez Tamez comentó que en esta semana, el sector tendrá lista la contrapropuesta, toda vez que ve de manera inminente la reducción de los aranceles el próximo mes.

“La semana pasada nos reunimos con ella, nos dio a conocer la propuesta de la Secretaría de Economía, la cual no es de nuestro agrado porque implica bajar los aranceles y estamos trabajando en un documento donde hacemos una contrapropuesta. Nuestra postura es que se mantengan los aranceles derivado de que el costo país no da para una baja arancelaria, los precios de los energéticos, el costo del financiamiento, la inseguridad repercuten en una situación en la cual no se justifica esta baja”, destacó.

Los aranceles de la importación del calzado es actualmente del 30 %, y de no continuar el decreto el 02 de noviembre, estos bajarán al 20 por ciento, lo que implica un duro golpe para esta Industria.

El zapatero no reveló cual es el porcentaje que disminuiría los aranceles con la propuesta de la SE, pero reitero que ésta no es viable.

En entrevista, Graciela Márquez, Secretaria de Economía comentó, sin dar detalle, que la propuesta también incluye apoyos para los zapateros.

“Estamos tratando de presentar un plan sexenal, no medidas de corto plazo, estamos esperando la contrapropuesta para poderla trabajar en términos del nivel arancelarios, pero tenemos otros apoyos, que son los crediticios, que son los de investigaciones de daño y los que tienen que ver con la incorporación de tecnología”, concluyó.

