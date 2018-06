Sugiere un subsidio de manera que el incremento tarifario y que sea gradual este no sea de casi el doble; no obstante, afirmó que todo ello se tiene que decidir con base a estudios y tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Paloma Robles Lacayo propuso subsidiar el transporte público, para que en caso de que haya un incremento tarifario y que sea gradual este no sea de casi el doble; no obstante, afirmó que todo ello se tiene que decidir con base a estudios y tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, a fin de proteger a los más necesitados. Así lo señaló en una reunión con los principales transportistas de la capital del estado en donde propuso la realización de asambleas públicas.

“Si 4 pesos (de incremento) es lo que determina el estudio, yo le diría que lo primero que tendríamos que hacer sería una asamblea; mi compromiso es gestionar un subsidio para no perjudicar a la comunidad guanajuatense y que se pueda consolidar este incremento, no sé si lo logre completamente y a lo mejor podría proponerles un incremento gradual”.

Robles Lacayo mencionó que el subsidio se puede obtener de distintos fondos estatales y federales incluso internacionales, incluso de aquellos destinados al medio ambiente, si es que se gestionan de esta forma bajo el argumento de favorecer al ambiente. “Si no se logra una gestión externa, con la propia administración pública municipal para garantizar el servicio eficiente, si se requiere una tarifa de 9 pesos tenemos que incrementar, pero nuestro compromiso es no perjudicar la economía de los guanajuatenses.

Al inicio de su presentación afirmó que los transportistas no pueden solos, sino que también es responsabilidad del gobierno municipal entrar al tema. Señaló que no está suficientemente difundido, que el sector transportista ha cumplido con todos los acuerdos a los que se comprometieron, aunque no detalló cuáles. Además, hizo notar que las dimensiones que habrán de tener las unidades, también deberán decidirse con base a los estudios para conocer cuáles serán las convenientes, “apoyaré lo que tiene un fundamento”. Dijo que lo que buscará es su gestión es desalentar el uso del transporte privado, pero para ello se requiere de un transporte de calidad.

Respecto a la propuesta de subsidio, Neal Ávalos, director de Transportes Urbanos y Suburbanos de Guanajuato difirió de dicho ofrecimiento pues señaló que no va a haber programa que alcance, aunado a que siempre que su subsidia algo, lo más tiende a subir.

No cumplió el municipio

Aseguró que los transportistas han cumplido con los acuerdos estipulados, pero el que no cumplió fue el municipio en dos asuntos prioritarios: el primero, dotar de un espacio para una estación de autoconsumo directo a Pemex para que tanto al gobierno municipal como a los transportistas les saliera más barata la gasolina. Afirmó que se les planteó un predio para la construcción de dicha estación delante de la comunidad La Sauceda, pero tampoco resultaba costeable.

También se acordó, dijo ella, la creación de una escuela para capacitar a los operadores del transporte, pero no se tuvo la respuesta necesaria. “Siempre hemos estado dispuestos a cooperar, pero nos ven como ahí viene el transportista que quiere su peso o dos pesos o lo que sea de aumento, pero nadie ha tenido la visión ni la capacidad para visualizar los problemas que se tienen y no hemos podido avanzan en absolutamente nada”, señaló Ávalos.

