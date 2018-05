Propone Navarro solucionar problema de recolección de basura

Busca mezclar servicios públicos y privados en el municipio de Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En su recorrido por la colonia Las Teresas, el candidato Alejandro Navarro se comprometió a rescatar los espacios públicos y dar a los niños y jóvenes de la zona, áreas de esparcimiento en donde puedan desarrollarse plenamente. Tras recorrer los callejones que conforman una de las colonias más grandes del municipio, manifestó la necesidad de darle vida a través del programa Pinta tu Entorno en vinculación con el estado, pues la gran mayoría de los edificios se encuentran deteriorados.

“Para atender todos los edificios que están en descuido y en el abandono, sobre todo las áreas de donación, donde no vemos espacios donde los jóvenes y niños puedan estar practicando algún deporte, si bien hay un centro cultural nuevo y hay una cancha, la cancha siempre está ocupada y algunos espacios no están en las mejores condiciones, debemos trabajar para que algunos jóvenes y niños no anden en la calle”, mencionó.

Refirió que en su caminar, pudo observar un buen número de viviendas abandonadas, por lo que señaló que se tiene que revisar por qué las personas las dejaron, ya que esto puede propiciar que sean invadidas y que se genere delincuencia. Afirmó que también se requiere una caseta de policía en la zona y señaló que durante lo que va de campaña, no se han encontrado a ningún policía en los lugares recorridos “bueno hoy no es la excepción, entonces trabajar en rescate de espacios públicos, la seguridad, pinta tu entorno”.

El candidato también explicó que sus propuestas incluyen resolver el problema de recolección de basura de la zona. Plantea que la Presidencia Municipal esté a cargo de la recolección en el Centro Histórico y la zona de la cañada, mientras que un particular lo haga en el resto del municipio. “Una ciudad limpia es una ciudad segura y si tenemos el apoyo de la iniciativa privada en la recolección de la zona sur y las comunidades, vamos a tener un Guanajuato más limpio y seguro”, manifestó al referir que se trabajará en coordinación con los vecinos, bajo un esquema de colaboración en el que participen las familias.

Alejandro Navarro también propuso la construcción de un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, que cumpla con la norma, para poder clausurar el actual tiradero de basura a cielo abierto que genera altos niveles de contaminación. “Administración tras administración no se ha podido solucionar el problema de la basura y los guanajuatenses merecen una ciudad limpia, segura y ordenada”, aseguró Alejandro Navarro.

Además de mejorar el transporte público hacia esa y colonias aledañas, pues de acuerdo con la ciudadanía, el camión no llega puntual y casi no presta servicio los fines de semana.

Apoyará a ganaderos y constructores

Por otra parte mencionó que el viernes por la tarde se reunió con integrantes de la Asociación de Ganaderos locales, quienes les solicitaron un espacio digno para trabajar, pues sus oficinas se limitan a un pequeño local en la colonia Las Teresas.

A un costado, se encuentran representantes de una empresa constructora, que pidieron a Navarro más oportunidades en la contratación de obra pública, pues afirmaron que en tres años del gobierno de Edgar Castro Cerrillo, no se les ha dado ningún contrato.

“Hablamos de los procesos de la adjudicación de obra que quieren que sean mucho más transparentes, que ellos no han construido en estos tres años en Guanajuato porque no les dan la certidumbre ni la oportunidad de que así lo puedan hacer, es la primero que nos topamos, en el Colegio de Ingenieros no nos dijeron nada pero estaremos revisando esto”, concluyó.