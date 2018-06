Propone Diego Sinhué observatorios para evaluar el trabajo de los jueces

Analizarán los ‘records’ de cuántas personas han sentenciado y han liberado para realizar los ajustes necesarios para que los criminales alcancen la pena que se merecen, dijo el candidato panista a la gubernatura

Redacción

León.- Como gobernador, el candidato a este cargo por la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, propone generar observatorios para evaluar el trabajo de los jueces, ello con el fin de detectar las fallas que originan que la impunidad vaya en incremento.

La idea de estos observatorios en pocas palabras, se basaría en los ‘records’ de cuántas personas han sentenciado y han librados y realizar los ajustes necesarios para que los criminales alcancen la pena que se merecen.

Lo que es una realidad es que una gran parte de las personas que son presentadas ante un juez, son liberadas y hay que revisar donde está la falla (…) lo importante es que tengamos elementos para poder trabajar y creo que es importante esta propuestas ciudadanas para que vigilen a los tres poderes en su materia”



Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato del PAN a la gubernatura

De acuerdo con el panista, el tema de la impunidad comienza desde el primer respondiente al atender una emergencia, de ahí la importancia de generar esquemas especializados para respetar los procesos para detener a un criminal.

“Por eso hay una gran impunidad, la gran mayoría de los detenidos cuando llegan a oficio son liberados, por no respetar el debido proceso, porque no se acreditó el tipo penal, porque los jueces no tienen la capacidad técnica para llevar a la gente a la cárcel, entonces si incrementas policías, fuerzas y se detiene a más, y no se arregla en embudo, pues generas más impunidad y eso significa que no hay justicia y hay un estado de indefensión al policía y al ciudadano que denunció”, comentó.

Resaltó que el 40% de las personas que son presentadas ante la autoridad fueron detenidas en flagrancia, no por investigaciones, y la estadística es que por cada policía que detiene a 10, ocho van a estar libres el fin de semana.

