Nancy Venegas

Irapuato.- Reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido, (IVA) del 16 al 10%, aumentar la base de contribuyentes, fueron las propuestas que hicieron los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, (Canaco ServyTur), a legisladores panistas.

La pandemia por Covid-19 que inició el año pasado afecto considerablemente los ingresos de los afiliados a la Canaco ServyTur, Juan Carlos Góngora, vicepresidente de asuntos fiscales de Concanaco ServyTur, propuso a legisladores panistas una serie de alternativas para que la recuperación económica sea más ágil y permita a la Iniciativa Privada continuar sus operaciones, mantener e incluso aumentar las fuentes de empleo.

En una reunión realizada este sábado con el grupo parlamentario del PAN a la próxima legislatura federal, Pérez Góngora, sugirió que el IVA se disminuya del 16% al 10% y establecer un impuesto local a las ventas finales, que no impactarían al consumidor porque lo cubrirían los propietarios de negocios formales.

De esta forma, la recaudación de impuestos por parte de la Federación disminuirá del 80% actual a un 30%, pero la recaudación estatal pasaría del 20% al 30%, con lo que estados y municipios tendrán un aumento de recursos.

“Desde que desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor se dejaron de dar apoyos a la Iniciativa Privada, la verdad es que se necesitan estos apoyos para continuar con nuestras actividades, no hay incentivos para que los gobiernos locales ayuden”, dijo el vicepresidente de la Concanaco ServyTur.

La diputada federal electa, Itzel Balderas, se comprometió a analizar las propuestas de los miembros de la Cámara.

“En medio de la pandemia, vimos que al Gobierno Federal no le ha interesado apoyar a la iniciativa privada, por eso desde la Cámara de Diputados, con el respaldo de organismos empresariales impulsaremos este tipo de propuestas, para que se recuperen los millones de empleos perdidos y que la economía de las familias mejore”, destacó.

Reprochó que además de no brindar apoyos a las empresas, el Gobierno Federal no ha ejecutado proyectos de infraestructura, lo que agrava más la situación ya que no se fomenta la reactivación de la economía y el consumo en todo el país.