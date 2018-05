Propone a SCT rehabilitar tramos del norte del estado

Pide poner más atención a carreteras en el norte del estado que unen con Querétaro y San Luis Potosí

Catalina Reyes

Guanajuato.- El diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez, del PVEM, y a nombre también del diputado perredista con licencia Isidoro Bazaldúa Lugo, presentó en la tribuna del Congreso una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la SCT para que sean consideradas e implementadas las medidas, recursos y trabajos necesarios para la continuación, rehabilitación y modernización de los tramos viales: Doctor Mora-carretera federal 57, carretera San José Iturbide-San Luis de la Paz y carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.

Destacó que no sólo es un derecho constitucional que nos da el derecho de libre tránsito en el territorio nacional, sino la posibilidad real de trasladarse. Podemos ver en el corredor industrial dobles autopistas, pero también vemos lugares del norte y el noreste del estado, como la carretera federal 57 por la que no se paga peaje. “Pero también existen esas carreteras en el norte del estado donde no hay la suficiente inversión en donde también se trasladan mercancías, también ahí se trasladan guanajuatenses. No olvidemos que históricamente el norte del estado está más pegado a San Luis Potosí y Querétaro y es una zona importante de producción agrícola y es importante que estos caminos sean rehabilitados. Es importante tener las carreteras de calidad y seguras, no sólo las que corren por el corredor industrial, sino también otras donde circulan guanajuatenses”, expresó.