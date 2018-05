Propaganda de Movimiento Ciudadano fue alterada en León

La compañía publicitaria responsabilizó a Dirección de Movilidad quienes se han deslindado del hecho

Jazmín Castro

León.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Daniel Malacara Doblado interpondrá una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), luego de que fuera retirada la frase ¡DALE para abajo al pasaje con DANIEL!; texto que estaba incluido en la publicidad de varios paraderos de autobuses.

Ahora se puede leer, ¡Dale con Daniel!, y por ello calificó a sus contrincantes de generar una guerra sucia en su contra, ya que de cualquier manera buscan que no tenga votos, además de cuartar su libertad de expresión.

Tras investigar con la empresa de publicidad Corporativo publicitario MAO, S.A. de C.V., la cual contrató por dos meses de publicidad, ésta le informó que fue la Dirección de Movilidad quien giró la instrucción de retirar dicha frase.

“Vamos a exigir y llegar hasta las últimas instancias para que se coloque como estaba, una queja ante el IEEG, vamos tratar de hablar en presidencia con las autoridades pertinentes, porque incluso a la empresa se le pagó por adelantado y una de las cláusulas dice que no puede ser modificada”, explicó.

Sin embargo, dicha área de Gobierno Municipal de inmediato se defendió y aclaró que ellos no emitieron tal orden, y en un comunicado se deslindaron, “el municipio otorgó (a la empresa) autorización para la instalación de espacios publicitarios en terminales de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (…), y no exime a la empresa de cumplir con las normas que regulan la difusión de publicidad, y sobre el particular del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, obligan a no difundir publicidad cuyo contenido, ideas, imágenes, textos o figuras, inciten a la violencia o promuevan pornografía, conductas antisociales o ilícitas, faltas administrativas, discriminación de razas o condición social”, entre otros temas que afecten a la sociedad.

Por otro lado, la difusión de propaganda político electoral, conforme a las disposiciones normativas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, la empresa queda obligada a cumplir la restricción de publicidad político electoral instalada en el equipamiento urbano, restringida en su colocación sólo en estructuras previamente destinadas para publicidad, conforme a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente Malacara pidió a sus contrincantes que jueguen limpio ya que en un ejercicio de democracia no deben existir este tipo de actos.