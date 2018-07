Promueven zonas turísticas en tranvía

Con un paseo se puede conocer parte de la historia y tradiciones de Celaya, donde sus museos, edificios y comida es un motivo para recorrer cada espacio

Luz Zárate

Celaya.- Uno de los atractivos que se tienen en Celaya y que pueden aprovechar no sólo los turistas, sino hasta los propios habitantes del municipio es el recorrido en tranvía, el cual visita 30 puntos turísticos e históricos de la localidad.

El Tranvía ofrece una cómoda y moderna opción para conocer los atractivos turísticos del municipio de Celaya, que muchas veces no conocen ni los propios habitantes de la ciudad.

Este recorrido ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer más de cerca las manifestaciones culturales, históricas y arquitectónicas que distinguen a la ciudad como uno de los destinos más importantes denominado La Puerta del Oro del Bajío y conocida comercialmente como La Capital Mundial de la Cajeta.

El tranvía ayuda a los turistas a disfrutar de una perspectiva privilegiada de la ciudad, se cuenta con equipo audiovisual que permite brindar información a los turistas sobre el patrimonio del municipio y los hechos históricos gestados en su entorno.

“Parece mentira que nuestra ciudad tiene historia y sitios de interés, yo vivo aquí y no me he percatado de la belleza que tenemos pero sí veo que hay personas que vienen a conocer Celaya”, dijo Elsa Durán.

En esta temporada vacacional se brinda el servicio todos los días –de lunes a domingo-, sólo se compra el boleto en el módulo instalado en el Jardín Principal y ahí mismo se aborda.

Los horarios son de 12 de la mañana a 7:30 de la noche, tiene un costo general de 80 pesos, 50 pesos Inapam y 40 pesos los niños.

Existen diversos horarios para abordarlo, la primera salida es a las 12:00, la siguiente a las 14:00; posteriormente a las 16:15 y 18:00 horas y la última a las 19:30 horas.

Los lugares que recorre es el Templo del Carmen, Monumento a Tresguerras, Museo de Octavio Ocampo, Antiguo Mesón de Guadalupe, Hotel Gómez, Mercado Morelos, Puente de las Monas, el sitio donde fueron las inundaciones de Celaya, la Fundación de Celaya, el Templo del Zapote, las Batallas de Celaya, la Alameda, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la calle Álvaro Obregón y Museo sin Fronteras.

Otros puntos que se visitan son: el estadio de futbol Miguel Alemán, el Panteón Municipal, Museo de Momias, Templo de San Antonio, lugares de gastronomía, elaboración de la cajeta, calle Benito Juárez, los sitios que frecuentaba Raúl Velasco y Érick del Castillo, los lugares emblemáticos de obras de Francisco Eduardo Tresguerras, Casa del Diezmo, Cajetería, Columna de la Independencia, la Bola del Agua y la Presidencia municipal.

Para mayores informes o recorridos especiales puede llamar al 415 115 30 33 ó 461 118 05 83.

RC