Promobot, empresa Rusia, enviará 60 robots a nuestro país para medir temperatura

Redacción

India. – En video se dio a conocer el avistamiento de una peculiar tortuga amarillo-dorada en la ciudad oriental de Balasore el 19 de julio.

Fueron los pobladores quienes la hallaron y se la entregaron al departamento forestal, cuyos expertos explicaron que es más que probable que sea una especie con mutación albina y no una nueva.

Aunque es la primera vez que una tortuga albina se ve en el distrito y sería la segunda vez en toda la India.

‘I haven’t seen such a turtle in my life ever’ – Rare yellow turtle rescued in India pic.twitter.com/RyIYxQv7Mz

— Reuters (@Reuters) July 20, 2020