Prometen ayuda económica ‘Por México al Frente’

María Espino

Guanajuato.- Los candidatos de la Coalición ‘Por México al Frente’ en Guanajuato anunciaron que como parte de su propuesta para disminuir la pobreza a nivel nacional, una vez que ganen las elecciones el próximo 2 de julio, implementarán el programa ‘Ingreso Básico Universal’, la cual consiste en dar una ayuda mensual de 4 mil pesos a todo ciudadano que lo solicité.

El diputado federal, Arturo Bravo Guadarrama (PRD), explicó que esta propuesta tiene como objetivo ayudar económicamente a los ciudadanos cuya percepción económica es muy baja y a aquellos que han perdido sus trabajos, para que tengan un soporte económico mientras consiguen empleo; precisó que el programa entraría en vigor una vez que el aspirante a la Presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, resulte ganador de las elecciones el próximo 2 de julio.

El dinero con el que se planea costear este programa se obtendrá del ajuste que se haga a algunos de los más de 6 mil programas federales que no están siendo bien ejecutados, cuyo recurso no llega a quienes debería y ejemplificó el tema de las despensas que distribuye la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que no se entregan a la gente que verdaderamente las necesita, por ello Arturo Bravo mencionó que dinero hay pero no está bien distribuido.

