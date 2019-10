Promete Sinhue que el estadio regresará

Aseguró el ejecutivo estatal que revisan todas las opciones a su alcance; este próximo 31 de octubre fue la fecha ordenada por el juzgado para que se regrese el inmueble deportivo a Roberto Zermeño y Héctor González

Daniel Vilches

León.- El Estadio León regresará a la ciudadanía tarde o temprano, garantizó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“El estado va respaldar al Municipio y a la ciudadanía. No descartamos nada, una expropiación, pero ese inmueble debe de ser de los ciudadanos, hay que revisar todo, sobretodo ver hacía delante de qué vamos a hacer con el equipo, con el estadio, sobre todo ese inmueble que está bien ubicado y sí hay un proyecto –el nuevo estadio León- hay que ver el destino de este estadio antiguo porque debe de ser para los guanajuatenses, los leoneses sin duda, un espacio público”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del estado

El mandatario advirtió que el estado apoyará al Municipio para que esta propiedad no se pierda, así sea a través de la expropiación, acción que no fue descartada en el anterior sexenio estatal, pues el gobierno de León no tiene los medios ni recursos para rescatarlo.

Dijo que el Estadio León, en el futuro será un espacio público, sumado al Poliforum y las instalaciones de la Feria, pues no dicho inmueble deportivo no puede estar en manos de Roberto Zermeño y Héctor González.

Hasta agotar todas las instancias

Comentó que el recurso de la expropiación debe de darse una vez que se concluya todas las instancias en la lucha legal.

“Hasta que no sea ya un tema totalmente concluido, y perdido en el sentid jurídico, es cuando el estado va a empezar ya a intervenir en ese sentido”, comentó.

En cuanto a las responsabilidades que podrían tener los implicados de la desaparición de la extensión del fideicomiso, del cual fue participe cuando fue regidor en la administración de Vicente Guerrero, el mandatario comentó que éstas tendrán primero que se determinadas por las autoridades competentes.

“Ya ha habido auditorías desde el sexenio pasado y ellos responderán”, finalizó el mandatario estatal.

Siguen representantes legales en ‘pie de guerra’

Los representantes legales, los verdaderos herederos del Estadio León, continúan en la lucha.

Octavio López de Alba, abogado y representante de los dueño de palcos y plateas, detalló rueda de prensa que el Estadio León no puede ser a Roberto Zermeño pues él no es la persona a la que falló el Juzgado Tercero de Distrito.

Para empezar, explica el abogado, Roberto Zermeño ya no cuenta con la personalidad de titular de Club Social Deportivo León A.C., además la resolución le da el fallo a el Club Social Deportivo De León, asociación que no existe.

“A la juez se le olvida que esa situación de los seis días está favor del Club Social y Deportivo De León, y ese no existe en la naturaleza y es un acto de imposible realización; está jugando Club Social y Deportivo León, porque es el que está representando Roberto Hernández como abogado, pero si nos vamos a la situación, es ilegal porque no ha confirmado que desde el 2011 tenga representación legal porque no hay asambleas, eso también es un acto fraudulento porque está exigiendo algo que no le pertenece”, dijo.

Fiduciaría, la responsable

Además explicó que quien debe de entregar el inmueble deportivo, no es el Municipio sino la fiduciaria, que es Banco del Bajío.

De hecho, señala que la lucha legal la tuvo que llevar a cabo esta institución bancaria y no el gobierno municipal.

Se puede exitinguir el Fideicomiso

Agregó que el secretario de gobierno, en este caso, Luis Ernesto Ayala, puede cancelar el proceso de la extinción del Fideicomiso, porque no se completó ante un notario.

“Estamos en la tesitura de que todas las escrituras hechas por los notarios son ilegales, a todas las escrituras les falta continuidad y trato sucesible, en este caso se deben de revisar las escrituras y el secretario de gobierno puede anular esa escrituras desde 1994 al 2011”, aseveró.

Falta de ética

Jessica de la Cruz

Los regidores del Ayuntamiento de León expusieron que fue una falta de ética, favoritismo e incluso una organización para ‘robar’ el Estadio León por parte de Roberto Zermeño que se entregará el próximo 31 de octubre.

Salvador Sánchez Romero, edil del PAN, expuso que se hizo lo que se pudo, y se turnaron a todas las instancias para que no se perdiera el estadio. Pero añadió que fue más un tema de ‘atraco’ y de trabajo en equipo de Roberto Zermeño y la gente que estuvo detrás de él.

Sánchez Romero, quien preside como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, se le cuestionó si es probable que se llegue a cambiar el uso de suelo, en caso de que existiera una opción de compra, el cual manifestó que no es posible, debido a que tiene un uso de suelo específico que es para fines deportivos y de ninguna manera de haría una modificación.

Al respecto, el regidor del PRI, Alfonso Orozco, comentó que el único que se vio beneficiado con el tema del estadio fue Roberto Zermeño, quien fue favorecido con las leyes, pero la manera en la que lo obtuvo “no fue lo más ético”.

“Sin embargo, lo que compete la ley no es lo ético. Yo creo que el estadio es y ha sido siempre de los leoneses, entonces creo que a pesar de que la ley favorece al licenciado Roberto Zermeño, yo creo que sí hubo una acción con falta de ética”, dijo Alfonso Orozco.

En cambio la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, dijo que es lamentable la forma que se perdió el estadio, porque este es un problema de administraciones pasadas y terminó pagando la actual, pero consideró que es una patrimonio de identidad y que se debe de luchar por recuperarlo en un momento dado.

